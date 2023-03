Merkelová vyšetřuje vraždu po vzoru slečny Marplové. Pomáhá jí v tom pes Putin

Velkou část života zasvětila politice a se těšila na klidný důchod strávený na venkově s manželem. Na nicnedělání si ale po náročném zaměstnání kancléřky zvyká jen obtížně. Nakonec se Angela Merkelová připlete k vyšetřování vraždy a po vzoru slečny Marplové se stane amatérskou detektivkou v důchodu. Celovečerní komedie bude mít premiéru 21. března na německé stanici RTL.

Komediální detektivka vychází z bestselleru spisovatele Davida Safiera. Ten se nechal inspirovat spekulacemi o tom, co bude Merkelová dělat, poté, co odejde do politického důchodu, upřesňuje web RTL.

Safier vychází z toho, co je o Merkelové známé. Například mops Putin jí má pomoct s pověstným strachem ze psů, kterého kdysi zneužil právě Vladimir Putin tím, že na Merkelovou vypustil svého černého labradora. "Merkelová má pro postavu detektiva několik dobrých vlastností. Jednak je velmi inteligentní a také ji lidé často podceňují, podobně jako poručíka Colomba nebo Jane Marplovou," je přesvědčený autor úspěšné knižní předlohy filmu.

Příběh se odehrává ve fiktivním městečku Neu-Freudenstadt v okrese Ukerská marka. Merkelová, kterou ztvárnila herečka Katharina Thalbachová, se tu věnuje odpočinku a pečení, ale také se trochu nudí. Když zjistí, že barona z nedalekého zámku našli mrtvého ve vinném sklípku, je jí hned jasné, že nešlo o sebevraždu.

Komedie se bude vysílat na RTL 21. března, ale už nyní je dostupná na streamingové platformě německé soukromé televize RTL+. Safier již také vydal druhou novelu o detektivce Merkelové.

Média zatím spekulují, jak odpočívá skutečná Angela Merkelová. Když bývalou kancléřku vyfotili v obchodě se sportovní obuví, média psala o tom, že se možná věnuje aktivnímu odpočinku. Deník Bild zase uvedl, že Merkelová má kancelář poblíž Braniborské brány, ale není jasné, na čem v ní pracuje. Několik pracovních příležitostí 68letá politická veteránka také odmítla, například nepřijala nabídku generálního tajemníka OSN, který ji chtěl do čela jednoho z projektů.