Zaparkované auto náhle zmizelo v díře. Majitel nevěřil svým očím, z videa je "virál"

V Ženevě skončilo jednání amerického prezidenta Joea Bidena a jeho ruského protějšku Vladimira Putina, jehož se účastnily rozšířené delegace obou stran, Oznámil to Bílý dům, podle něhož jde zároveň o konec dnešního americko-ruského summitu. Nyní se čekají tiskové konference, oba státníci by měli předstoupit před novináře každý zvlášť. Putin po skončení summitu oznámil, že se s Bidenem dohodl na návratu ruského velvyslance do Washingtonu a amerického ambasadora do Moskvy.