Nádhera. Zámek Mirošovice vstal jako fénix z popela, zachránila ho tisícová obec

Záchrana zámku Mirošovice připomíná legendu o Davidovi a Goliášovi. Malá obec Hrobčice, která má jen něco málo přes tisíc obyvatel, se před pěti lety rozhodla zvrátit osud zchátralé památky a za symbolickou korunu ji odkoupila od spolku Kampanila Malhostice. Peníze na opravu sice obec neměla, osvícená starostka je však získala z dotací.

Peníze našla Jana Syslová (Za obec krásnější) v programu ministerstva průmyslu a obchodu na využití brownfieldů. Na opravu ve výši 64 milionů korun získala tři čtvrtiny z částky. "Dotační programy dokážou být štědré a nám se podařilo získat z programu na využití brownfieldu bezmála 50 milionů korun. Ze svého jsme dali 14 milionů korun. Je to dost, ale věříme, že se to zhodnotí velmi brzo," řekla starostka ČTK.

Z původního vybavení zámečku se nic nedochovalo. Řemeslníci ale objevili v jedné části původní ostění, které je ze 13. století. Zachránit se podařilo také pískovcový portál okolo dveří a původní renesanční omítky. Aby se obci částečně navrátily investice do oprav, nabízí teď zámek k pronájmu. Starostka počítá s tím, že bude sloužit komerčním účelům.

Zámek Mirošovice je ze 17. století, kdy ho Lobkowiczové nechali upravit z původní tvrze do reprezentativní podoby a jeho vzhled se výrazně nezměnil až do vyvlastnění majetku státem v druhé polovině 20. století. V té době ho získal státní statek a ten do oprav příliš neinvestoval. V 90. letech minulého století byla nemovitost zchátralá a do roku 2019 se propadla střecha.

Podívejte se na srovnávací fotky před proměnou a po ní. Galerie nám poskytl web Poznej domy.