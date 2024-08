Začal platit povinný Panic Button – k čemu slouží?

Během roku postupně začínají platit nové prvky sloužící k ochraně hráčů hazardních her, které implementoval nový zákon o hazardních hrách. Jednou z nejvýraznějších novinek je rozhodně takzvaný Panic Button. Pojďte s námi zjistit, o co se vlastně jedná a jakým způsobem má hráčskou bezpečnost zvýšit.

Co je to Panic Button?

Nový zákon o hazardních hrách začal platit již s příchodem roku 2024. Aby však měli provozovatelé čas se na všechny změny připravit, odložilo některé změny ministerstvo financí na konkrétní termíny napříč následujícími měsíci i roky. Jedním z takových opatření je také takzvaný Panic Button, který musí od července 2024 poskytovat všechna casina v ČR.

Jedná se o unikátní nástroj, prostřednictvím kterého se mohou hráči dobrovolně vyloučit na 48 hodin z hraní hazardních her. Od července musí mít všichni poskytovatelé online hazardních her toto tlačítko viditelně k dispozici v rámci svých platforem.

Proč Panic Button vznikl?

Závislost na hazardních hrách je vážným problémem, který ohrožuje statisíce Čechů a čísla rizikových hráčů stále rostou. Právě z tohoto důvodu se rozhodli zákonodárci tento trend zmírnit uplatněním mimo jiné Panic Buttonu.

Po kliknutí na něj totiž nebude moci hráč s okamžitou platností hrát nejen na stránkách daného poskytovatele, ale díky propojení celého systému ani u jiných poskytovatelů. Tím si zajistí od hraní dostatečnou pauzu a bude moci zvážit, zda chce ve hře pokračovat.

Právě impulzivní hraní, kdy se hráč snaží za každou cenu získat své prohrané peníze zpět, je v rámci závislosti jedním z největších problémů a může vést k nepředstavitelným finančním ztrátám.

Hráči se totiž často zkrátka nedokáží ovládnout a toto tlačítko jim má umožnit zkrotit jejich emoce a zamezit dalšímu prohrávání.

Hráči, kteří impulzivnímu hraní podlehli, se totiž často dostali do situace, odkud není návratu.

Mnoho z nich tak skončilo s výraznými dluhy, které mnohdy ukončila až insolvence. Jedná se tak o přínosný prvek, jenž má tomuto problému zabránit.

Jak Panic Button funguje?

Princip fungování tlačítka je velmi jednoduchý. Každý hráč, který začne pociťovat, že mu hra trochu přerůstá nad hlavu, klikne na tlačítko, které je umístěné viditelně na stránkách daného poskytovatele.

Tím se s okamžitou platností na 48 hodin vyloučí ze hry nejen u poskytovatele, kde tlačítko zaklikl, ale i u všech ostatních poskytovatelů.

Jakmile uplyne 48 hodin, hráč se může opět k hraní vrátit. Pokud by však jeho problém s hraním přetrvával, může zvolit dlouhodobé řešení ve formě zápisu do Rejstříku vyloučených osob, který musí taktéž každý poskytovatel na svých stránkách umožňovat.

Další prostředky pro ochranu hráčů

Hráči mohou od nového roku využívat celou řadu dalších ochranných prostředků a Panic Button je pouze jednou ze součástí mnohem většího balíčku.

Od nového roku se například kompletně předefinovali bonusy a zákon nově rozeznává pojem tzv. nebezpečných bonusů. Díky nim musela online casina z nabídky vyřadit starý formát turnajů, které mnohdy vyžadovaly mnohem větší sázky, než byla skutečná případná výhra.

Nově se také hráči mohou vyloučit ze hry až na 2 roky díky prodloužené lhůtě v rámci Rejstříku vyloučených osob.

Hazardní hra sice stále zůstává riziková a nejlepším způsobem ochrany je s ní samozřejmě nezačínat, je však rozhodně dobře, že se objevují nové prvky, které pomáhají hráčům zůstat v bezpečí a hazardní hrou se především pobavit.

To by ostatně měl být také její účel a třeba zrovna díky Panic Buttonu ubude hráčů, které hra dostává do finančních problémů.

Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!