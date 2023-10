Lékař omylem vytvořil roztok, který nechtěl. S tělem se začaly dít nečekané věci

Hrobník v malém americkém městě Reading v Pensylvánii v roce 1895 chemicky ošetřoval tělo zloděje, který zemřel ve vězení na selhání ledvin. Omylem ale ostatky muže mumifikoval. Stoneman Willie, jak muži místní říkají, se stal ikonou města. Pohřební ústav jeho tělo nyní po 128 letech konečně pohřbí. Na náhrobku se objeví i zlodějovo pravé jméno, které se dlouhá léta nedařilo dopátrat.

Když zloděje před více než sto lety dopadli při drobné krádeži, uvedl muž úřadům smyšlené jméno - Stoneman Willie. Jeho falešná identita s ním ale zůstala dodnes. Poté, co muž 19. listopadu 1895 zemřel ve vězení, nedařilo se dohledat jeho pravé jméno ani jeho příbuzní.

Právě proto, že úřady nemohly přijít na identitu zemřelého muže, se v pohřebním ústavu rozhodli tělo nabalzamovat, aby déle vydrželo. Hrobník Aumanova pohřebního ústavu ale tělo omylem mumifikoval, aniž by znal přesný poměr chemikálií, který je k tomuto procesu potřeba.

Nakonec pohřební ústav ve městě Reading požádal úřady o povolení tělo namísto pohřbení uschovat. Cílem bylo sledování experimentálního balzamovacího procesu. "Tělo se začalo během následujících týdnů mumifikovat a asi za šest měsíců bylo mumifikované kompletně," popsal nynější ředitel Aumanova pohřebního ústavu Kylie Blankenbiller.

Více než 100 let se nejen obyvatelé malého amerického města mohli na zachovalé tělo chodit dívat. Do pohřebního ústavu se pořádaly i dětské exkurze. "Jen si představte, že chodíte do čtvrté třídy a jdete se podívat na tuhle mumii a na konci dne přijdete domů za rodiči a řeknete jim to. Dovedete si představit, co by se stalo dnes, kdyby se tohle stalo? Ale tehdy se to dělo běžně," vysvětlil Blankenbiller.

Stoneman Willie se stal ikonou Readingu a obyvatelé si ho oblíbili. "Máme ho rádi. Je součástí našich kořenů. Je součástí místa, odkud pocházíme. Jde o generační záležitost. A ani ne tak mojí generace, ale moji rodiče a prarodiče vzpomínají na to, jak jezdili do města a navštěvovali Stonemana Willieho," uvedla obyvatelka města Alexa Freyman.

Nyní se Stonemanu Williemu konečně dostane odpočinku, který si zaslouží. Pohřební ústav tuto sobotu 7. října muže konečně pohřbí na místním hřbitově. Na náhrobku bude mít uvedené i své skutečné jméno, které se nyní podařilo díky moderním technologiím a důkladné rešerši historických pramenů dohledat.)

