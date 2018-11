Z hvězdy seriálu Stranger Things je ambasadorka dobré vůle organizace UNICEF

Britská herečka Millie Bobby Brownová, známá především ze sci-fi seriálu Stranger Things, se dnes ve svých 14 letech stala nejmladší velvyslankyní dobré vůle Dětského fondu OSN (UNICEF). Chce se zaměřit na boj proti šikaně a chudobě.

"Je to splněný sen," uvedla Brownová v prohlášení. "Těším se na to, jak se setkám s tolika dětmi a mladými lidmi, s kolika to jen bude možné, těším se na jejich příběhy a na to, jak se stanu jejich hlasem," uvedla dívka. Podle UNICEF bude mít Brownová za úkol upozorňovat na práva dětí a další záležitosti spojované s mládeží, jako je přístup ke vzdělání, dopady násilí, šikany a chudoby.

"Děti jsou svými nejlepšími obhájci. Vím, že se Millie vrhne do obrany práv zranitelných dětí a mládeže po celém světě s plným nasazením," řekla podle agentury Reuters Henrietta Foreová z UNICEF.

Millie Bobby Brownová je také nejmladším člověkem, který se dostal na seznam sta nejvlivněnjších osobností na světě časopisu Time. Dvakrát byla nominována na televizní cenu Emmy za roli dívky jménem Eleven v seriálu Stranger Things streamingové společnosti Netflix.

Velvyslanci dobré vůle UNICEF se v minulosti stali třeba bývalý kapitán anglické fotbalové reprezentace David Backham, herci Orlando Bloom a Liam Neeson nebo zpěvačka Shakira.

Video: Trailer z druhé řady seriálu Stranger Things