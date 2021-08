Vojačka upekla jednotce marihuanové koláčky. Ohrozila armádu a může skončit ve vězení

Kanadská vojačka dostala nápad, který ji možná bude stát pět let ve vězení. Během služby v armádní kantýně připravila svým kolegům čokoládové koláčky, do kterých nasypala i trochu marihuany. Členové jednotky pak při výcviku pobíhali se zbraněmi celí dezorientovaní.

Kanadská vojačka Chelsea Cogswellová může strávit pět let za mřížemi. Soud ji totiž shledal vinnou z toho, že dalším členům své jednotky v roce 2018 podávala čokoládové koláčky plněné konopím. Jeho užívání v tehdejší době ještě nebylo v Kanadě legální, což ale na celém incidentu nebylo to nejhorší. Členové oddílu se totiž po ochutnávce zrovna účastnili cvičení s nabitými zbraněmi.

Bizarní situace se odehrála na středisku bojového výcviku v obci Gagetown v kanadské provincii Nový Brunšvik. Vojáci při výslechu dosvědčili, že Cogswellová, která měla právě na starosti kantýnu, během přestávky rozdala každému cupcake. Po jeho snězení si podle svých slov připadali nesoustředění, zmatení, malátní a někdy až paranoidní. Informoval o tom zpravodajský web stanice BBC.

Vojenští lékaři, kteří byli následně přizváni k vyšetřování, vyloučili, že by za stav členů jednotky mohl úžeh, přestože v ten den bylo horko. Vojáci totiž podstoupili testy na přítomnost drog a u pěti z nich vyšel výsledek pozitivní. Cogswellová před vojenskou prokuraturou vypověděla, že se k ní muži z jednotky chovali šovinisticky a že užívání marihuany bylo mezi nimi běžné.

Její právníci zároveň při obhajobě upozorňovali na to, že se během vyšetřování několik zbylých koláčků ztratilo, což podle nich celý proces s vojačkou diskredituje. Prokuratura však odmítla, že by se vyšetřovatelům na místě jakýkoli další cupcake dostal do ruky. Všichni členové jednotky zároveň popřeli, že by před pozřením cukroví věděli, že v něm je marihuana.

"Sedím na soudcovské lavici dost dlouho na to, abych věděla, že se i dobří lidé občas dopouštějí velmi špatných rozhodnutí," řekla během procesu soudkyně Sandra Sukstorfová. Na konečný verdikt si ale vojačka, která do kanadské armády vstoupila před deseti lety a zatím stále zůstává ve službě, počká až do listopadu.

