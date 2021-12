Požáry v Kalifornii zničily vinaři hrozny. Místo vína teď dělá kouřovou vodku

Rozsáhlé požáry v Kalifornii dělají velké starosti tamním vinařům. Vzduch plný kouře a popela totiž dává vínu nepříjemnou kouřovitou pachuť. Vinař Nicolas Quille proto přišel s řešením: z nepříliš dobře chutnajícího vína vyrobil zajímavou vodku. Peníze, které za ni utrží, poputují na podporu místních hasičů.

Quille u svého vína poprvé zaznamenal nepříjemnou pachuť v roce 2017, kdy se požáry přiblížily k okresu Napa, který je známým centrem pěstování vína na západě USA. Letos se situace opakovala, a tak se snažil svou úrodu co nejrychleji sklidit. Ale nestačilo to. Kouř už chuť plodů poškodil.

Místo toho, aby víno vylil, se vinař spojil s výrobcem destilátů Hangar 1, který z vína vyrobil vodku a nazval ji Smoke point. "Je jemná, a jako byste z ní cítili vůni grilování," řekl o nápoji Michael Kudra, barman v luxusní restauraci Quince v San Francisku.

Vinař Quille utrpěl kvůli znehodnocené úrodě značnou finanční ztrátu, možnost přeměnit kouřem nasáklé hrozny ve vodku by však podle něj mohla pomoci v budoucnu, pokud se požáry v okolí jeho vinic budou opakovat. Že se to stane, je poměrně pravděpodobné - jejich rozsah a intenzita se v posledních letech výrazně zvyšují v souvislosti s vedry a suchem, které jsou zřejmě způsobeny změnami klimatu. "Pokud se věci obrátí k horšímu a ty požáry budou stále divočejší a častější, je to rozhodně možnost, kterou si musíme nechat v záloze," řekl vinař.