před 1 hodinou

Podívejte se na třetí díl pořadu Herní nářez, který moderuje Jaromír Möwald. | Video: Aktuálně.cz | 02:29

Nostalgie táhne. Důkazem je třetí díl pořadu Herní nářez, ve kterém novinář Jaromír Möwald zamáčkne slzu nad 20 let starými videohrami. Sony totiž letos na Vánoce uvede zmenšenou verzi prvního PlayStationu, která se s trochou nadsázky vejde do kapsy. A to je ideální čas zavzpomínat na tituly, jako je Tomb Raider, Tekken 3, Gran Turismo nebo Metal Gear Solid. Podívejte se na video a napište nám pak do komentářů, co byly vaše oblíbené hry z prvního PlayStationu.