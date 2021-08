Balada pro samuraje. Ghost of Tsushima bojuje s Mongoly i vlastní minulostí

Ghost of Tsushima je akční adventura zasazená do 13. století, ve které samuraj Jin Sakai musí zachránit ostrov Cušima během první mongolské invaze do Japonska. Z nenápadného titulu se loni stal velký hit, kterého se na PlayStationu 4 prodalo téměř sedm milionů kopií, a proto bylo jen otázkou času, kdy studio Sucker Punch vydá příběhové rozšíření.

Ghost of Tsushima Director's Cut | Foto: Sucker Punch / Sony

To nese trochu nešťastný název Ghost of Tsushima's Director's Cut, přičemž se nejedná o žádnou režisérkou verzi původní hry, ale o tradiční příběhové rozšíření. To zavede samuraje Jina zvaného Duch na odlehlý ostrov Iki, ve kterém na něj čeká kromě střetů s mongolskými nájezdníky i boj s vlastní minulostí.

Autorům se vcelku nenásilně povedlo zakomponovat nový příběh do původního dějového půdorysu, takže tažení po ostrově Iki působí jako milý návrat do míst, kde to moc dobře znáte.

Ostrov Iki nijak nevybočuje z vizuální estetiky, se kterou vývojáři oslnili miliony hráčů. Na PlayStationu 5 hra vypadá zase o chlup lépe a po hodině dvou zkrátka nutí k zastavení se, meditaci, rozjímání a často i dojímání se nad podmanivou atmosférou, která balancuje na hranici kýče.

Nový ostrov, zmítaný častými invazemi, nabízí místa s až postapokalyptickými momenty, kdy se rozbořené příbytky schovávají pod "omítkou zeleně" a vše je rázem jakoby syrovější a drsnější. Je až škoda, že vývojáři nenabídli větší či odvážnější úkrok stranou, Iki je taková sázka na jistotu.

Uzdu fantazii naopak popustili ve formě dějového vyprávění, které často nabízí halucinační či snové fáze. Ty například u konkurenčních titulů Ubisoftu patří k nejotravnějším prvkům jejich her, a přestože Ghost of Tsushima k nim přistupuje spíš jako ke flashbackům, o zrovna pozitivní zpestření se nejedná.

Autoři mírně experimentují i se souboji, které jsou na Iki pompéznější, masovější a připomínají téměř boje dvou nepřátelských armád. Nutno říct, že ty působí daleko jistěji a přirozeněji než halucinační scény, a opět jen podtrhují sílu a kvalitu soubojového systému hry.

Ghost of Tsushima's Director's Cut tak trochu naznačuje, jakými směry by se případné pokračování osudu samuraje Jina Sakaie mohlo ubírat. Oproti asasínské konkurenci byl zemitější Duchův přístup k žánru vítaným osvěžením a návratem ke kořenům, kdy chyběly nadpřirozené nesmysly a realističnost pořád převládala nad arkádovostí. Příběh na ostrově Iki jako by ale pokukoval směrem po "duchařině", která zrovna zásadovému samurajovi tolik nesluší.

Ghost of Tsushima's Director's Cut je nakonec velmi solidní tečkou za úžasným dobrodružstvím Jina Sakaie, který se stal jednou z nejzajímavějších herních postav na konzolích od Sony. Příběh na ostrově Iki potěší všechny, kterým se líbila i základní hra. Je to poctivě zpracované rozšíření, které v letošním herním suchu všemožných odkladů potěší o to víc.

Podívejte se na trailer ke hře: