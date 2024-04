Luděk Sobota opouští dabing kultovní herní postavy. Poroučí se i Jaromír Jégr

Stačil jediný den k tomu, aby vývojářské studio Zima Software vybralo od fanoušků milion korun na pokračování české adventury Polda. "Natvrdlý" detektiv Pankrác si za čtvrtstoletí na herní scéně získal srdce tisíce Čechů. Nyní ho čeká poslední dobrodružství. Dabér protagonisty Luděk Sobota se totiž rozhodl od projektu odstoupit. "Je mi to líto, série tím ale naštěstí neskončí," říká šéf vývoje.

Od konce devadesátých let se studiu Zima Software povedlo vytvořit sedm dílů série Polda a jeden remaster, tedy úpravu populárního druhého dílu do modernějšího kabátu. Na osmý a poslední díl, ve kterém se objeví policista Pankrác, začali vývojáři vybírat peníze v půlce března. V řádu několika hodin tým dosáhl cílové částky 1 088 888 korun, a tak bylo jasné, že se bude muset pustit do práce.

"Přiznám se, že jsem měl strach, když jsme ohlásili, že vybíráme tak vysokou částku. Ale věřil jsem, protože nás hráči vždycky podpořili. Povedlo se to i tentokrát. To, co zvládla veřejnost přispět, už nám pokryje náklady na hru z přibližně osmdesáti procent," vypráví v rozhovoru pro Aktuálně.cz programátor a produkční studia Zima software Petr Svoboda. Sbírka poběží až do 26. dubna a peníze, které studio získá navíc, investuje například do přípravy speciální spojovací epizody, která má vysvětlit, co se s protagonistou stalo mezi pátým a šestým dílem.

Lábus, Nárožný, Zawadská a Sobota

První díl série Polda vyšel v roce 1998. Na popularitě získal nejen díky osobitému humoru, ale také kvalitnímu dabingu, kterého se chopili známí čeští herci. Mezi nimi například Jiří Lábus, Petr Nárožný, Valerie Zawadská, Sabina Laurinová, a hlavně komik Luděk Sobota, který vdechl život protagonistovi příběhu.

Svoboda na sérii pracuje už od druhé poloviny devadesátých let, rozloučení s hlavním hrdinou příběhů tak nese těžce. S tím, že by mohl vzniknout osmý díl, však původně nepočítal. Osmdesátiletý Sobota se již dříve nechal slyšet, že ho nahrávání Pankrácova hlasu nadměrně vyčerpává. Nahradit komika imitátorem by ale podle vývojářského týmu bylo neuctivé. "Jsem rád, že nám na to Luděk kývl a naposledy do toho s námi jde. Přiznám se ale, že mám z toho všeho smíšené pocity. Jednak cítím velký vděk za Luďka, na druhou stranu i lítost. Když odejde hlavní postava, je možné, že už se z toho série nevzpamatuje," vysvětluje šéf projektu.

Úplně jiný příběh

Pankrác z monitorů hráčů tak po osmém díle odejde, série by však mohla chytit druhý dech. Podle Svobody by jeho místo zaujal dosud neodhalený třetí protagonista, který se spolu s nejapným detektivem a jeho parťačkou Monikou Black, kterou Pankrác potkal v sedmém díle, pustí do řešení nové záhady. "Záleží na tom, jak ho lidé přijmou. Připravujeme nového neznámého na to, že by mohl převzít štafetu. Ale může se stát, že už to nebude ono a my se zkrátka pustíme do nového projektu," vysvětluje Svoboda.

Osmička bude mít, stejně jako předchozí dva díly, ručně malovanou grafiku od Karla Kopice a stylizované renderované postavy. Co naopak pozbyde, jsou karikatury celebrit. Na Jaromíra Jégra, Johnnyho Dreda ani Elvina Mlaska už tak hráči zřejmě nenarazí. A část z nich to zřejmě ocení. "Už jich bylo dost a mnoho lidí kritizovalo, že zkomolíme jméno veřejně slavných osobností a myslíme si, že to je vtipný. Je ale pravda, že už se nechceme opakovat. Připravujeme zcela jiný příběh," prozrazuje programátor.

Poslední díl, který má vyjít v roce 2026, se bude z velké části odehrávat na území Česka, o cestování však hráči nepřijdou. Co víc, možná se opět budou moci pohybovat napříč časoprostorem.

Přemluvit herce k dabingu bylo snadné

První díl Poldy Premiérovou část Poldy vytvořili tehdejší autoři pod značkou SleepTeam, dabing a distribuci zařídila firma Zima Software, která patří podnikateli Martinovi Zimovi. Společnost o rok později sérii převzala pod svá křídla, když se na její produkci navzdory úspěchu hry původní tvůrci již nechtěli podílet. "Zkrátka další díl dělat nechtěli, chtěli pracovat na Buláncích (česká videohra, kterou se studio proslavilo, pozn.red.). A Martin si vzpomněl na mě, protože v minulosti jeho společnost prodávala realtimovou strategii Mutarium, na které jsem se podílel," vzpomíná Svoboda.

Zaujmout tuzemské hráče bylo podle programátora na začátku jeho působení na videoherní scéně znatelně jednodušší. S menší konkurencí a hlasy českých celebrit dokázalo Zima Software poměrně snadno získat velkou základnu fanoušků.

Domluvit se se slavnými osobnostmi přitom nebylo složité. "Mám to z doslechu od kluků ze SleepTeamu. Stačilo jenom sehnat kontakty a bylo to. Když jsem pak sháněl osobnosti já, vždycky souhlasily. Až na jednu výjimku," vzpomíná šéf studia. Nabídku odmítl pouze herec Ivan Trojan. "Neptal jsem se proč, zkrátka jsme se nedohodli," vysvětluje programátor.

Prodavače ve stánku ze sedmého dílu, nosícího přezdívku "Nerd", nadaboval sám. K roli se dostal náhodou, tým na něj při nahrávání totiž zcela zapomněl. "Dobré bylo, že je to chlap, do kterého se postava Moniky zakouká a urputně ho svádí. Tak se mě manželka doma podezřívavě vyptávala, proč jsem musel namlouvat zrovna jeho," směje se.

Peněžní risk, nezájem cizinců i ztráta řidičáku

Za dobu, co na sérii pracuje, získal Svoboda nespočet hezkých i nehezkých zkušeností. Kombinací obojího je incident, během kterého přišel o svůj řidičský průkaz. "Přál jsem si tehdy vytvořit remaster Poldy 1. Nedokázal jsem tehdy ale sehnat kontakt na kluky ze SleepTeamu, kterým námět patřil. A jednoho dne jsem zjistil, že v Brně je přednáška Lubora Kopeckého, spolumajitele studia," vypráví. Vzal tedy kolegy ze svého týmu a vyrazil na cestu.

Tu mu však zkřížil okouzlující sklepmistr. "Přespali jsme na Moravě den před přednáškou. No a co se nestalo, další den mě zastavila hlídka a já nadýchal půl promile. S nadsázkou tak vyprávím, že jsem kvůli Poldovi, naší hře, přišel o řidičák," říká. Na místo ho nakonec odvezl kolega, který si uprostřed nepříjemného rozhovoru s policií odskočil ulevit od žaludeční nevolnosti do nedalekého křoví. "Taky mu pak dali dýchnout a byl v pohodě. Žádné spaní ho nečekalo, hezky nás odvezl," směje se škodolibě šéf studia.

Úsměv programátora opouští ve chvíli, kdy popisuje situaci, během které do vývoje videohry investoval peníze z vlastního kapitálu a skončil po půl roku práce na titulu s výdělkem v řádu pár desítek tisíc korun. "Hodně ze svých peněz jsem dal do Poldy 6. Domníval jsem se, že bychom mohli zaujmout i zahraniční trh. Opak byl pravdou," vysvětluje s tím, že typicky český humor podle něj není důvodem, proč se mimo tuzemskou scénu hra příliš neprodává. V moři nového obsahu vycházejícího na digitálních platformách určených k distribuci her se titul v zahraničí podle vývojáře snadno ztratí.