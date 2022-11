Severské legendy, ale jinak než od Marvelu. God of War Ragnarök je dospělá hra

Každým dnem člověk stárne. Přibývají mu vrásky i zkušenosti a mění se vztahy s těmi nejbližšími. Děje se to i bohům, včetně Kratose, hlavního hrdiny videoherní série God of War, které nyní přibyl nový díl s podtitulem Ragnarök. Opět přináší dospělý příběh a dialogy, které by záviděl leckterý film, ale také hack and slash prvky a mlácení nespočtu nepřátel.

God of War využívá severskou mytologii a různě ji upravuje. Nabízí ale moderní pojetí, které je blízké i hráčům u televize. | Foto: Aktuálně.cz / Sony

Kratos může nosit nespočet zbrojí. Některé mu posilují obranu, jiné se zaměřují na co nejsilnější speciální útoky. | Foto: Aktuálně.cz / Sony

Hra nabízí kompas pro ty, kdo by se po cestě ztratili. A také mnoho větších či menších hádanek. Novinkou jsou růžové kameny, které podobně jako zrcadlo odrážejí sekeru. | Foto: Aktuálně.cz / Sony

Kratos z roku 2005, kdy vyšel úplně první díl celé série, by toho dnešního nepoznal. Horkokrevný spartský bojovník neměl problém zabít řeckého boha války a udělat si z pomsty smysl života. Současný Kratos má dospívajícího syna Atrea, který se snaží zjistit, kým vlastně je. Vydávají se na společnou cestu ve snaze zabránit Ragnaröku, poslední bitvě mezi bohy a jotuny, která má způsobit konec světa a jeho znovuzrození.

To je ale velké zjednodušení celého příběhu. Poslední díl God of War z roku 2018 začínal jakoby odznova - Sparťana Kratose přesunul z Řecka do nového prostředí na zasněženém severu. Cílem hrdinů bylo splnit poslední přání Atreovy matky, rozprášit její popel na nejvyšším vrcholku devíti světů. Hlavní téma hry se ale odehrávalo pod povrchem: budování vztahu otce a syna a vytváření společných vzpomínek.

Podobné je to i nyní. Za dramatickými slovy jako "konec světa" se ve skutečnosti skrývají hlubší a nám bližší motivy. Například dospívání dítěte, hledání jeho identity a nastavování rovnováhy mezi snahou rodiče předat mu co nejvíce znalostí, ale také mu poskytnout prostor a důvěru.

Nejen otec, ale i syn se mění. V minulém díle byl Atreus dítětem, které teprve pořádně prozkoumávalo svět kolem sebe. Jistě, už tenkrát to byl šikovný bojovník, který hráči mnohokrát pomohl, nicméně teď vyrostl - nejen do výšky, ale i jako člověk. Jeho role je tentokrát mnohem větší než posledně.

Rozhodně nečekejte šablonovitého teenagera, který by všem instantně lezl krkem. Atreus svého otce doplňuje snad ještě lépe než dřív. Komentuje věci kolem sebe přemýšlivě, ptá se. Občas řekne lehce trapný, pubertální vtip, za který se vzápětí kaje, protože se chce otci vyrovnat a předčít jeho už tak vysoké nároky.

Chybuje. Čemuž se nedá divit, když na konci předchozího dílu zjistil, kým vlastně doopravdy je (čtenáři, kteří chtějí čtyři roky starou hru ještě dokončit a nestojí o prozrazení pointy, by se následujícím řádkům měli raději vyhnout). Mladý Atreus je totiž ve skutečnosti Loki, lstivý bůh, který je sice velmi inteligentní, ale často se přepočítá a chytí se do sítě svých vlastních omylů.

Konec pohledných bohů

Severskou mytologii God of War využívá, různě překrucuje a upravuje. Zároveň jde o jiný pohled, než v posledních letech nabízely akční filmy a komiksy. Asi nejviditelnějším příkladem je bůh Thór. Ve filmech svalnatý a pohledný Chris Hemsworth, zato ve hře zrzavý divoch s obvodem pasu stejným jako výškou, z něhož jde hrůza.

Kromě něj se hráči seznámí s řadou nových postav, například severským bohem války Týrem nebo samotným Všeotcem Ódinem. A vrátí se i staří známí z minulého dílu, třeba trpasličí bratři Brokk a Sindri, kteří tentokrát dostanou větší prostor.

Je vidět už na první pohled, jak díl s podtitulem Ragnarök čerpá od svého předchůdce. Opět hráči dostanou do rukou dvě zbraně, mrazivou sekeru a horké čepele. Opět je jejich cílem při boji kombinovat co nejefektivněji jejich vlastnosti, využívat pestré nabídky speciálních runových útoků a doplňovat je střelbou z luku.

Nově ale Kratos umí vytrhávat některé stromy ze země a házet je po nepřátelích. Nebo sekerou rozbít pařez a zmrazit vše v okolí. A kdo si počká několik hodin, bude odměněn zcela novou zbraní a celkem podstatnými úpravami v soubojích, spojenými s nejedním překvapením, které by bylo škoda prozradit. Snad jen zamrzí, že verze na PlayStation 5 využívá jen omezeně haptické odezvy ovladače.

Výběr nepřátel je tentokrát pestřejší, protože se sice vrátili nemrtví, Cestovatelé nebo třeba álfové, ale přibyly k nim i další potvory jako Ódinovi přisluhovači, kteří ovládají silné, růžově zářící typy útoků.

Už minulý God of War byl znám hádankami, na které Kratos s Atreem po cestě narazili. Mnoho z nich se znovu opakuje, včetně truhel Norn se zářivými modrými runami nebo poschovávaných Ódinových havranů, čekajících na "smrt". I to je ovšem posunuté, aby nešlo o pouhou kopii, a třeba zmínění zářiví opeřenci jsou už víc než položkou na seznamu. K tomu přibyly kameny na stěnách, jež odrážejí mrazivou sekeru jako nerozbitné zrcadlo. Nebo třeba podivná ještěrka, kterou lze poslat do věčných lovišť jen z jednoho konkrétního místa, jež hrdinové musí najít a následně se tam i správně dostat.

Upovídané duo

V některých případech tak navázání na předchozí oceňovaný díl dopadlo na výbornou. Nejeden hráč God of War z roku 2018 si například stěžoval na grind - zdlouhavé soubojové výzvy - v mlžném světě Niflheimu. Ten nyní odpadl a nahradily jej odměny za sestřelování havranů.

God of War Ragnarök - Souboje a nepřátelé | Video: Youtube.com / PlayStation

Co však působí nezvykle, je pocit, jako by titul cílil na mladší publikum nebo alespoň hráče, kteří nejsou příliš otrkaní. Atreus a Kratos jsou upovídanější než dřív, zřejmě z důvodu, aby hra nebyla moc tichá. Občas to až sklouzne k případům, kdy se jejich rozhovory během putování krajinou začnou točit v kruhu a dvojice sice říká nová a nová slova, ale stále stejné myšlenky.

Nebo při nalezení nové hádanky hráč dostane téměř okamžitě nápovědu, aby se u ní příliš netrápil. Nadšení z momentů, kdy byste na řešení přišli úplně sami, byť možná trochu zdlouhavě, je tak zabito hned v zárodku.

Je samozřejmě skvělé, když takto otevřený přístup naláká úplné nováčky. Fanoušky série to ale potěší už méně.

Vedlejší postavy, které i dojmou

Nicméně jiné zdařilé rysy čtyři roky starého God of War zůstaly. Filmové scény jsou stále silné a herci Christopher Judge a Sunny Suljic coby Kratos a Atreus do nich přinášejí emoce a hloubku. Obvykle plynule navazují na herní momenty, kdy hlavní hrdiny ovládáte vy, a tak si přijdete téměř jako v interaktivním filmu.

Technický stav Vizuál je realistický, byť občas se nevyhnul menším chybám, kdy například nepřátelé se několikrát propadli do podlahy či stěny. Hra je ale stabilní - za celých 38 hodin jen třikrát vypadl zvuk při otevírání truhly s odměnou, avšak jinak se větší problémy neobjevily. God of War Ragnarök na PlayStationu 5 také nabízí několik grafických režimů zaměřených na různé rozlišení nebo snímkovou frekvenci. Osobně mohu doporučit režim Výkon s 60 FPS a dynamickým 4K rozlišením, které může klesnout na 1440p. Nicméně funkce High-frame rate v kombinaci s Výkonem může přinést až 120 FPS, ovšem vyžaduje televizi s HDMI 2.1.

Tím, že vedlejší postavy dostaly prostor, lze o to více ocenit i projev Danielle Bisuttiové, která ztvárnila Freyu, nebo Richarda Schiffa coby jejího proradného exmanžela Ódina.

Vývojáři kladou důraz na budování komunity spolubojovníků podobně jako v klasických RPG, a tak si Kratos a Atreus vybudují základnu v domě trpaslíků a tam se setkávají se svými přáteli. S některými z nich pak plní vedlejší úkoly, které ještě dokreslují charakter těchto "sekundárních" hrdinů a jejich vidění světa.

Hráč má ale zároveň spoustu příležitostí vyslechnout si i pohled druhé strany - nepřátel. Někteří působí nesmírně skutečně a přinášejí velmi moderní osobní problémy jako třeba boj s alkoholem, vůči kterým lze snadno najít pochopení. Obě strany pak mezi sebou nacházejí mnoho paralel, především pak v otázce vztahu rodičů a dítěte, která se táhne celou hrou.

Ta má ještě jedno ústřední téma. Nakolik je člověk poháněn předepsaným osudem (v tomto případě proroctvím) a nakolik se svobodně rozhoduje? Jak moc může ovlivnit svůj život a co všechno je dáno okolím a jeho očekáváním? A případně leckomu blízké: co vše jste ochotni obětovat, abyste si místo nalinkované budoucnosti vybrali vlastní cestu? Finále této akční adventury se nestaví předvídatelně na jednu stranu, ale přináší hlubší odpověď, která se vyhýbá černobílému vidění světa.

God of War Ragnarök vychází na PlayStation 4 a 5 ve středu 9. listopadu, hra obsahuje české titulky.