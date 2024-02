Příběh zhrzeného kněze v kulisách Velké Moravy. Česká hra Vranygrai je o mstě i víře

Svět pohanských bohů, mýtů a víry, ale také cesta k vykoupení. Připravovaná česká videohra Vranygrai přenese hráče do doby před vznikem prvního slovanského státu ve střední Evropě - Velké Moravy. V kůži kněze, který truchlí po své zesnulé sestře, se vydají na cestu za hledáním odpovědí i viníků. "Možná se v jeho minulosti skrývá víc, než by se dalo čekat," naznačuje vývojář Ivan Kubál.

Mohutný vousatý Slovan, svým zjevem připomínající vikingského bojovníka, se má v prvním díle plánované české trilogie Vranygrai vyrovnávat se svou minulostí. "Těžké dětství i válka ho proměnila v otupělého muže. Boje a smrt v něm příliš emocí nevzbuzují, bere je pragmaticky, až laxně. Pro něj to tak prostě je. Dokonce se dá říct, že je natolik zhrzený životem, že si ho už ani neváží," popisuje pro Aktuálně.cz hrdinu příběhu vývojář a zakladatel studia Dire Badger Ivan Kubál.

Název připravované videohry Vranygrai znamená ve staroslovenštině "křik vran". Jejich krákání bylo Slovany považováno za předzvěst zlých událostí. "Takových, které jsou základní premisou vznikající hry. Kdo ví, třeba mohou být pro hráče varováním," naznačuje vývojář.

Vrány jsou také jedním ze symbolů bohyně Morany. Právě ta se stala důležitou postavou celého příběhu. Protagonistovi se totiž bude zjevovat v rámci mytologických setkání. "Pohlédnout tváří v tvář slovanským bohům i bytostem z bájí a pověstí bude moci Volkh díky jasnovidce. Jen ona mu totiž může pomoci v cestě za tím, co hledá," prozrazuje Kubál opatrně děj hry. Žánrově půjde o akční příběhovou adventuru. Studio vsadilo na silný příběh, který se opírá o historické události z doby vzniku Velké Moravy.

Kubál na videohře dlouhou dobu pracoval sám. Přiznává, že v budoucnosti by na vývoj i marketing sám nestačil. I proto svůj donedávna tříčlenný tým rozšířil o grafičku Marii Benešovskou a scénáristku Michaelu Štálovou. Se sociálními sítěmi mu pak pomáhá Kristína Nemcová. "Klasicky to začalo jako projekt ve volném čase, po večerech. Až v létě minulý rok se z toho stala práce na plný úvazek," vypráví.

Při psaní scénáře se Dire Badger studio inspiruje archeologickými podklady i beletrií. Vedlejší příběhové linie jsou založeny na místních pověrách a pohádkách. Aby se v nich vývojář orientoval a mohl se pokusit vytvořit věrohodný herní svět, konzultoval scénář k videohře i s historičkou Kateřinou Brzobohatou.

V rámci zábavnější hratelnosti však musela jít historická přesnost v několika pasážích děje přeci jen stranou. "Hodně jsem manipuloval s časovou linkou událostí," přiznává Kubál. Ve Vranygrai se objeví například pád avarského kaganátu. Avaři, kteří vládli velké části střední a východní Evropy po dobu téměř 250 let, jsou v tuzemsku vnímání převážně jako nepřátelé Slovanů. Připravovaná hra chce však ukázat kočovníky i v jiném světle. "Nechceme je hned klasifikovat jako ty zlé. Dokonce jsme kvůli tomu přepsali scénář. Původně měla Volhova sestra zemřít při jejich nájezdu," prozrazuje vývojář.

Na příběhu Vranygrai se odrazily i knihy Juraje Červenáka, slovenského spisovatele, jehož tvorba se zaměřuje převážně na žánr fantasy. Proslul zejména díky knihám o barbaru Conanovi nebo třeba českém legendárním hrdinovi Bivojovi. "Některá Červenákova díla se také dotýkají Velké Moravy. Díky tomu jsem si našel k tématu cestu," vysvětluje Kubál, odkud přišel nápad na původ kožešinou oběšeného protagonisty.

Ve videoherním světě vývojáře v mnohém inspirovala polská herní série Zaklínač nebo německý Gothic. Od díla studia CD Projekt Red, které ztvárnilo příběh z pera spisovatele Andrzeje Sapkowského, bude mít však Vranygrai svým rozměrem daleko. Stejně tak nebude využívat příliš detailní prvky RPG, které by v kratší hře hráč nedokázal plně využít. "Třeba Gothic je relevantně jednoduchý a má malý svět. Přiznám se, nemám rád trend obrovských her, které mají tři sta hodin. Sám si to zahrát nezvládnu, zkrátka na to není čas," přiznává. I proto bude mít jeho připravovaný titul Vranygrai kolem osmi hodin.

Menší bude i mapa hry, která slibuje rozlohu dva na dva kilometry. Poznat na ní budou moci hráči opravdové lokace někdejší Velké Moravy. "Příběh kněze začíná v oblasti Poľany, navštívíme hradiště Kalamárka, Zvolen a okolní, časem zapomenuté usedlosti," říká vývojář.

V souvislosti s vývojem Kubála momentálně tíží dvě zásadní obavy. Tou první je optimalizace, jejíž správné nastavení zajišťuje, že si bude moci hráč vychutnat stejně kvalitní a plynulý zážitek bez ohledu na to, na jaké platformě titul spustí. Vrásky mu dělá také grafická úpravy hry. "Není to moje priorita. Ale trochu mě děsí, aby moje hra nepropadla v zapomnění kvůli tomu, jak bude vypadat," přiznává skromně.

Obavy mohou plynout z kritiky, které studio čelilo při publikaci první upoutávky. Lidé vývojáři vyčítali její ne zcela ideální technické zpracování. "Obraz ve videu z prvních fází vývoje neběžel plynule. Některé komentáře kritizovaly i grafiku, ale neřešil jsem to. Vynahradily mi to pozitivní ohlasy, kterých bylo víc," říká Kubál, kterému se dle jeho slov podařilo původní potíže vyřešit.

Mnohem zásadnější výzvou by mohlo být financování projektu. "Mám před sebou hledání investorů a vydavatelů. Rád bych, aby šlo o dobré firmy, se kterými si v dalším vývoji budu rozumět," dodává. Hra je vyvíjena v Unity Engine a momentálně se nachází v první fázi testování. Kdy vyjde, dosud není pevně dané. Podle Kubála by však hráči mohli prožít příběh slovanského kněze zhruba za dva roky.

Naučit se dělat videohry je dnes snadné, říká vývojář

Do videoherního průmyslu se Kubálovi podařilo dostat díky náhlému rozmaru, podle svých slov však vždy toužil pracovat v oblasti kultury. Krátce se věnoval muzice, hudební kariéra se u něj ale nenaplnila. "Byl jsem kytarista v kapele, ale vůbec mi to nešlo. Navzdory tomu mě láska k hudbě nepustila," vypráví s úsměvem. Rozhodl se proto přihlásit na Janáčkovu akademii múzických umění, kde vystudoval hudební management.

I díky tomu se mohl později stát produkčním v brněnském Národním divadle, být součástí týmu divadelního spolku Cirk La Putyka a pracovat na mezinárodním festivalu Tanec Praha. "Pak do kultury zasáhl covid. V důsledku toho jsem začal svou kariéru přehodnocovat," vzpomíná. Právě v tu dobu se rozhodl investovat volný čas do on-line kurzů herního vývoje.

Naučit se vyvíjet hry bylo pro Kubála jednoduché. "Na internetu je mnoho šikovných návodů. Mnoho jich je ale i zavádějících nebo nekvalitních. Já jsem vsadil na placené lekce, díky kterým jsem brzy zvládl vytvořit malé prototypy jednoduchých stříleček a plošinovek," vypráví. Své schopnosti vývojář testoval i účastí na pracovních konkurzech. "Nešlo mi ani tak o to dostat práci. Bavil mě ten proces - dostat zadání a vymyslet hru," vypráví.

Po dvou letech trénování podle výukových videí se rozhodl vyzkoušet své štěstí a přes známého získal kontakt na personalistu známého amerického studia Hangar 13. To bylo v roce 2017 sloučeno s tuzemskou společností 2K Czech, která se proslavila díky sérii Mafia. "Prohodil jsem s ním pár slov, zajímalo mě, jestli berou do týmu i lidi, kteří nejsou z oboru, ale touží to zkusit. Nikdo se neozval. Půl roku na to mi přišla nabídka, že otevírají pozici asistenta producenta v Praze," říká.

Ve společnosti pracoval přes dva roky, než se rozhodl naplno začít věnovat Vranygrai. "Nejdřív jsem byl asistent, později producent v pražské pobočce. Díky své práci jsem poznal chod vývojářského studia skrz naskrz," říká. Své zkušenosti nyní investuje do budování týmu stojícího za studiem Dire Badger.

Zásadní složkou Vranygrai bude i atmosférická hudba, kterou Kubál se svým týmem nepodcenil. Podklad k příběhu složil hlavní skladatel spolku Cirk La Putyka Jan Balcar. "Je to skutečný kouzelník. Oslovil jsem ho, protože ho dobře znám a vím, jak neskutečně rozsáhlé schopnosti v oblasti muziky má," uzavírá vývojář. Hned po první zkoušce bylo Kubálovi jasné, že se s výběrem trefil.

Dosud nepublikované záběry. Dire Badger Studio odhalilo video z natáčení znělky Vranygrai