Nerozbalená videohra Super Mario 64 z roku 1996 se vydražila za miliony

Nerozbalená videohra Super Mario 64 z roku 1996 od japonské společnosti Nintendo se v Dallasu vydražila za 1,56 milionu dolarů (33,8 milionu Kč). V dražbě byl překonán rekord za jedinou videohru, uvedla aukční síň Heritage Auctions.

Super Mario 64 byla nejprodávanější videohra pro konzoli Nintendo 64. Italský instalatér Mario se zde poprvé předvedl ve třech rozměrech, připomněla v prohlášení společnost Heritage Auctions.

Stav videohry aukční síň označila za "za natolik dechberoucí, že na tom proděláváme".

Předchozí rekord držela pouhé tři dny od minulého pátku nerozbalená Legend of the Zelda (The Legend of Zelda), která se vydražila za 870 000 dolarů. Tato videohra se vyráběla jen několik měsíců v roce 1987.

Před ní první příčku od dubna opanovala nerozbalená videohra Super Mario Bros z roku 1986. Všechno tři hry pochází z produkce Nintendo.