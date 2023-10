"Dá se to vyhrát, nebo vždycky umře?" Mladí Češi poznají Kafku díky videohře

Videohry už dávno neslouží pouze jako nástroj k odreagování. V mnoha případech se stávají klíčem k tomu, jak ze získávání vědomostí udělat zážitek. To poznali i studenti Smíchovské střední průmyslové školy, kteří se díky nové videohře ocitli v kůži postavy z knihy Franze Kafky. První část titulu Playing Kafka, který si od letošního léta mohou hráči vyzkoušet, se inspirovala románem Proces.

Křivda, beznaděj, zármutek i zlost. To jsou nejčastější emoce, které k chystané videohře pražského studia Charles Games přiřadili studenti v pracovních listech, které vývojáři k titulu připravili ve spolupráci s didaktikem Filipem Kombercem. "Já to asi zase zkazil, vždyť to není možný," stěžuje si spolužákům vysoký student v modré mikině a rozzuřeně kliká po obrazovce ve snaze přeskočit scénu, v níž dvojice mužů v černých kloboucích zajme protagonistu příběhu Josefa K. a nožem mu probodne srdce. "Dá se to vyhrát, nebo vždycky umře?" rozléhá se učebnou dotaz dalšího z nich.

To, že nová česká adventura přinese neotřelý zážitek, si hráč uvědomí ještě před samotným spuštěním hry. V menu se kromě dramatické hudby, která v posluchači nevyhnutelně vzbudí pocit tísně, seznámí s postavou protagonisty příběhu Josefa K. Ten se snaží udržet rovnováhu, zatímco se propadá černou prázdnotou. Na začátku hry animace mizí a zvláštní výjev na monitoru nahrazuje chladně vyhlížející, pustá místnost, kterou prosvěcují pouze paprsky vycházejícího slunce proudícího skrz jediné okno.

0:51 Studenti hrají videohru za postavu z Kafkova románu Proces | Video: David Řehořka

Hlavní postava téměř sto let starého příběhu se na začátku hry snaží dovolat kuchařky, aby mu zpříjemnila dosud klidné ráno snídaní. Namísto ní však do ložnice vchází urostlý muž v přiléhavém černém kabátě. Stejně jako ostatní postavy ani on nemá tvář, z níž by bylo možné cokoli vyčíst. Hráč přesto tuší, že hospodyňka dnes Josefovi míchaná vajíčka do postele nepřinese.

Ve vedlejší místnosti, stejně chladné a pusté, čeká další statný muž, tentokrát bělovlasý. Hráč se od cizince zanedlouho dozvídá, že je Josef K. zatčený. Proč? To je otázka, která studenty trápí i po opakovaném dohrání úryvku z třídílné hry, která by měla vyjít v příštím roce.

Hra motivuje k bádání

V celé třídě budoucích herních vývojářů a IT techniků sedí pouze jediný student, kterému není Kafkovo dílo cizí. "Ze hry byla cítit stejná bezmoc, kterou jsem vnímal během čtení knížky. Byl to zajímavý zážitek, snad se podobné hry stanou jednou součástí běžné výuky," svěřuje se po hodině testování osmnáctiletý Kryštof. Podobně titul zaujal i jeho spolužáka Dominika. Ten se považuje za čtenáře, cestu ke Kafkovým dílům ale dosud nenašel. "Děj byl depresivní, asi podobně jako kniha. Já ji tedy nečetl, ale chci si o ní teď zjistit víc," přiznává.

Právě snaha přivést zejména mladé k poznávání příběhů z pera jednoho z literárně nejvlivnějších spisovatelů dvacátého století byla jedním z hnacích motorů pražských vývojářů. "S nápadem na videohru, která má popularizovat práci Franze Kafky, nás k příležitosti stého výročí od jeho smrti oslovil Goethe-Institut. Byla to pro nás výzva, protože jde o dílo dost náročné na interpretaci," vysvětluje technický ředitel studia Ondřej Paška.

Chystaná videohra má studentům umožnit smysluplnou interakci s dílem a životem spisovatele Franze Kafky a pomocí kombinace herních mechanik i poutavého vyprávění přiblížit hráčům symboliku jeho surreálného příběhu. Vysvětlení myšlenky za autorovou tvorbou ale nenabízí. "Je na každém, jak si příběhy vyloží," podotýká Paška.

Vývojáři chtějí přinést hlubší prožitek

Playing Kafka není první videohrou, která se inspirovala prací spisovatele. Podle Pašky se však nikomu dosud nepovedlo tak věrně odrazit charakter autorova smyšleného světa, jehož nedílnou součástí jsou pocity izolace a bezvýchodnosti. "Vývojáři na to šli pouze přes vnější symboly jeho děl. Jako příklad si můžeme vzít třeba povídku Proměna. Existovala instalace pro simulátor virtuální reality, během které si člověk mohl zkusit hrát za brouka," popisuje Paška s úsměvem absurdní zážitek, který před pěti lety okusili návštěvníci prostorové instalace PROMĚNA VR.

Cíl studia Charles Games, za kterým aktuálně stojí pouze osm členů, byl odlišný. Přestože prvek zábavy je podle vývojářů důležitý, chtějí videohrou především působit na emoce a smýšlení publika o světě. "Právě v tom jsem pociťoval výhodu menšího týmu. Všichni jsme se naladili na stejnou vlnu a pomocí všech složek vývoje se snažili vytvořit hru, která propojí zábavu i hlubší prožitek," vysvětluje.

Právě shoda mezi scenáristou, grafiky, osvětlovači i zvukaři byla pro výslednou atmosféru zásadní. "Záměrně jsme zvolili velmi plochý, jednoduchý 3D svět s kontrastním osvětlením, ze kterého bezmoc přímo čiší. To celé podtrhuje fakt, že hráč může jakoukoli postavu jediným tahem prstu nebo myší zvednout a pozorovat, jak se bezmocně potácí ve vzduchu. Jako by neměl nad svým osudem žádnou moc," říká.

Příběh titulu Playing Kafka se bude ve finální verzi skládat ze tří částí. Kromě Procesu se budou hráči moci vcítit i do postav z knihy Zámek nebo samotného autora prostřednictvím nikdy neodeslaného Dopisu otci, který představuje jednu z nejosobitějších autobiografických zpovědí světové literatury. Vývoj hry začal koncem minulého roku a pokračovat by měl ještě minimálně půl roku.

Tvůrci z týmu Charles Games, na jehož založení v roce 2020 se podílela Univerzita Karlova, se proslavili například díky hrám otvírajícím klíčové kapitoly naší soudobé historie. Na kontě mají několik úspěšných titulů. Mezi ty nejznámější patří třeba historické hry Attentat 1942 a Svoboda 1945: Liberation. Letos do portfolia studia přibyla i strategická karetní hra Beecarbonize. "V té je vaším protivníkem klimatická změna, kterou musíte porazit. Stáhlo si ji dosud téměř 250 tisíc lidí," dodává vývojář.