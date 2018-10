před 32 minutami

Herní nářez: Dejte šanci The Walking Dead | Video: Aktuálně.cz | 02:29

Pořád je lepší hrát hry, než kdybyste s partou někde fetovali, tvrdí novinář Jaromír Möwald. A platí to i v případě her studia Telltale Games, které před pár týdny oznámilo, že končí, a zaměstnanci se ocitli ze dne na den na dlažbě. Vydávalo přitom slavné tituly jako Hra o trůny, Batman a zejména The Walking Dead, které dosahovaly milionových prodejů. Jenže teď hrozí, že si je už za pár měsíců nebudete moct zahrát. Proč byste to měli stihnout, dokud je ještě čas, se dozvíte v druhém dílu pořadu Herní nářez.