Vývojář vyhořel, vydavatelé k ní měli odpor. I tak se Sims stali nejúspěšnější hrou

Raid on Bungeling Bay (1984)

Na počátku myšlenky za dnes již kultovním titulem The Sims stála videohra Raid on Bungeling Bay, v níž hráč ovládá vrtulník vypuštěný z letadlové lodi. Ten má za úkol bombardovat šest továren rozesetých po ostrovech na malé planetce okupované Bungelingským císařstvím.

Proti fiktivní zlovolné organizaci se mohli hráči postavit v několika různých hrách vytvořených společností Broderbund software, která se před téměř 40 lety stala vydavatelem zmíněného prvního titulu Američana Willa Wrighta - otce známých videoher The Sims a SimCity. Přestože to může znít zvláštně, právě jednoduchá střílečka pomohla vývojáři pochopit, že ho více baví světy vytvářet, než je vyhazovat do povětří.