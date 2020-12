Zpívej, zašeptala manželka. Američan hymnou rozburácel celou halu, video je hitem

Středoškolský basketbalový zápas v americkém Ohiu měl o víkendu nečekaného hrdinu. Na začátku střetnutí totiž vypověděl službu audiosystém. Hráči seřazení na lajně tak místo poslechu americké hymny stáli v hrobovém tichu. Suverénním hlasem metalového zpěváka trapné chvíle ukončil Trenton Brown. Video na Facebook ihned umístil další z rodičů. Během chvíle se z něj stala senzace.

Brown začal zpívat poté, co do něj šťouchla manželka. "Zašeptala mi do ucha, ať zpívám, tak jsem začal," řekl zpravodajské televizi BBC. Brownův spontánní výkon spolehlivě ozvučil celou halu i bez mikrofonu. Když dozpíval, sedl si a začal jíst popcorn jakoby nic. Potlesk diváků i hráčů obou týmů ale korunoval sílu okamžiku.

Brown v následujících rozhovorech vysvětlil, že pochází z hudebně založené rodiny. Nikdy se ale zpěvem neživil a americkou hymnu zpíval sám před publikem poprvé. Video má jen na Facebooku přes 30 tisíc sdílení a vidělo ho přes jeden a půl milionu lidí.