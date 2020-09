Basketbalisté Bostonu Celtics se udrželi v boji o postup do finále NBA, Miami porazili 117:106 a snížili stav semifinálové série na 1:2 na zápasy. Pro Miami to byla teprve druhá porážka v letošním play off po deseti výhrách. Čtyři hráči Bostonu se dostali na alespoň 20 bodů, nejvíce měl Jaylen Brown 26.

Play off NBA v Orlandu:

Finále Východní konference - 3. zápas:

Miami - Boston 106:117 (stav série 2:1).