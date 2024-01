"Já omdlím." Chlapci se podařilo nemožné, jeho reakce po dohrání Tetrisu je hitem

Teprve třináctiletý Willis Gibson, který na sociálních sítích vystupuje pod pseudonymem “Blue Scuti”, se stal pravděpodobně prvním člověkem na světě, kterému se povedlo dohrát Tetris. Světově proslulou videohru z osmdesátých let dříve porazila pouze umělá inteligence.

Vyhrát hru, která se lidem zdála po téměř čtyři dekády nezlomná, trvalo oklahomskému teenagerovi zhruba 38 minut. Výkon, který ho zřejmě zapíše mezi rekordmany, zaznamenal na video. To zveřejnil na platformě YouTube 2. ledna.

Hráčův level dosáhl 157. úrovně, když si v domnění, že při hře špatně umístil blok, povzdechne. "Ach jo, to jsem netrefil," zazní ve videu pár vteřin před tím, než si uvědomí, že hra "zamrzla", což znamená v podstatě výhru. Bloky dopadají tak rychle, že hra nemůže pokračovat.

Chlapec na záznamu se ze svého zklamání rychle vzpamatuje a uvědomí si, že se mu podařilo správným zásahem smazat další řádku bloků, což je mechanismus, kterým získávají hráči v Tetrisu body. Se skóre neuvěřitelných "999999" se hra zastaví. "Proboha! Ano! Já omdlím. Necítím ruce," začne jásat.

"Nikdy předtím to nedokázal člověk. Je to v podstatě něco, co ještě před pár lety všichni považovali za nemožné," řekl deníku New York Times prezident mistrovství světa v klasickém Tetrisu Vince Clemente.

Podle serveru 404 Media náctiletý chlapec věnoval vítězství svému zesnulému otci Adamovi, který přišel o život v prosinci. Willis se stal jedním z nejlepších amerických hráčů Tetrisu, a to navzdory tomu, že jej začal hrát teprve před dvěma lety.

Podívejte se na trailer k filmu Tetris (2023)