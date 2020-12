Zdravotní klauni našli nový způsob, jak naplnit divadelní zásadu, že show musí pokračovat. "Dá se říci, že z pečovatelských domovů nás vyhodili dveřmi, tak jsme to zkusili oknem," vysvětil Petr Liška a s kolegy se tak odvážil vstoupit na vysokozdvižnou plošinu a spustit Vzdušnou klauniádu pro seniory. Sledujte záběry z domova seniorů Elišky Purkyňové v Praze.

„To je blázinec, co?", aby potěšili seniory, šli klauni skoro do nebe | Video: Associated Press