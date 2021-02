Horská dráha, kterou zprovozní do dvou let v Saudské Arábii, má překonávat rekordy. Bude nejrychlejší, nejvyšší a nejdelší. Atrakci s názvem Let sokola otevřou u metropole Rijádu. Animace ukazuje, co všechno zájemce na adrenalinové atrakci čeká.

Nejrychlejší horská dráha na světě | Video: Youtube / blooloop