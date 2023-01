Naleznete skrytý předmět za méně než 36 vteřin? Pak jste prý rekordmanem

Optická iluze na první pohled skrývá jen změť nakreslených dopravních prostředků a stromů. Na obrázku se ale také nachází jeden skrytý předmět. Dokážete spatřit mezi desítkami jiných objektů klíče od auta? Komu se to povede za méně než 36 vteřin, stane se podle britského deníku The Daily Mail rekordmanem.

Optickou iluzi zveřejnil britský server iCompario, brzy se pak rozšířila po sociálních sítích a tamních médiích. Na obrázku se nachází několik desítek různých předmětů - vozidla, stromy, hvězdy či klikaté čáry. Mezi nimi se ale skrývá i sada klíčů od auta.

Kdo ji dokáže nalézt do minuty, má podle deníku The Daily Mail ostříží zrak a dokáže se soustředit. Komu se to ale povede pod 36 vteřin, je podle serveru rekordmanem. Pokud stále máte problém klíče najít, soustřeďte se na dolní levou stranu obrázku.

Podobné optické iluze, které jsou na sociálních sítích velice populární, zveřejňuje i maďarský karikaturista Gergely Dudas, známý jako Dudolf. Na svých internetových kanálech publikuje ilustrace, do nichž vždy skryje nenápadný předmět. Nedávno své fanoušky potrápil s obrázky s mořskými živočichy nebo lidskými postavami v oblecích.

Video: Dokážete na obrázku najít skryté předměty za méně než 15 vteřin? Pak vytvoříte rekord (19. 11. 2022)