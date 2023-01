Třikrát větší než Praha. Na Antarktidě se odlomila obří kra, s klimatem to nesouvisí

Od antarktického Bruntova ledovce se odlomila obří ledová kra o rozloze asi 1550 kilometrů čtverečních. To je přibližně třikrát více než plocha celé Prahy. Podle vědců se jedná o přirozený proces, který nesouvisí se změnami klimatu. Britští glaciologové, kteří na místě spravují výzkumnou stanici, zachytili masivní puklinu na kameru.

O události v neděli informovali na svém webu vědci z britské organizace British Antarctic Survey (BAS), kteří na Antarktidě provozují polární stanici Halley. Podle nich pronikla při přílivu voda do praskliny v ledovci, a dokončila tak již několik let trvající proces. Zhruba stejně velká kra se odlomila již před dvěma lety.

"Šelfové ledovce se pravidelně posouvají do moře a pak se odlamují. Na tomto místě se tomu tak děje již několik let. Ale v roce 2017 a pak i nedávno jsme zaznamenali velmi rychlý vývoj trhlin," uvedl pro agenturu Associated Press glaciolog Dominic Hodgson a dodal, že v tomto případě se jedná o přirozený vývoj ledovce.

"Rozpad některých šelfových ledovců, které se nacházejí v severněji položených lokalitách, je důsledkem klimatických změn. Tento se však nachází jižněji. A tam je hluboko pod bodem mrazu," podotkl Hodgson.

Rozpad ledu je podle glaciologů ale jen těžko odhadnutelný. V roce 2016 si tak britští vědci kvůli bezpečnosti přestěhovali základnu o 23 kilometrů dál do vnitrozemí. "Naše stanice se nacházela na kousku ledového šelfu, který se odlomil. Takže kdybychom ji před několika lety nepřemístili, byli bychom nyní v situaci, kdy by nám stanice odplavala," komentoval glaciolog.

Na stanici působí asi dvě desítky britských vědců během antarktického léta, tedy od listopadu do března. Po zbytek roku pohyb ledu sledují přístroje. V té době je v oblasti neustále tma a teploty klesají pod minus 50 stupňů Celsia. Také Antarktida trpí důsledky globálního oteplování. Loni kontinent zaznamenal rekordně vysoké teploty, stejně jako jiné části světa.