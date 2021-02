Fascinující pád bruslaře v Amsterdamu obletěl svět. Premiér vydal varování

Odvážný bruslař se ponořil do hlubin amsterdamského kanálu. Vyrazil si oblečený jen v plavkách a bruslích, ovšem led pod ním v jednu chvíli zapraskal a on se před zraky několika diváků propadl do ledové vody.

