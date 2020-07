„Je to ten nejpřátelštější a nejšťastnější pes, jakého jsem kdy v životě potkal“, tak o fence hovoří její zachránce Zach Know. Zbídačené zvíře našel s roztříštěnou pánví, zlomenými zády a tlapkami, zranění napověděla, že fenku někdo zřejmě srazil autem. Zach je zakladatelem psí záchranné stanice v Kalifornii a navzdory veterinářům, kteří doporučovali utracení psa, Zach Coru přijal do své rodiny.

3:10 Fenka přežila srážku s autem. Teď se učí chodit po dvou tlapkách jako klokan | Video: Zach Skow