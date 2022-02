"Zažít to a přežít nejde dohromady." Parašutista natočil, jak mu selhaly oba padáky

Americký parašutista jako zázrakem přežil život ohrožující situaci, které se při seskocích všichni obávají. Během volného pádu nad městem Deland na Floridě u něj došlo ke dvojitému selhání hlavního i záložního padáku. Parašutistovi se ale podařilo z děsivého incidentu vyváznout bez jediného zranění. Nebezpečnou situaci zachytil na kameru na jeho helmě.

K incidentu došlo v polovině listopadu loňského roku v průběhu výcviku profesionálních parašutistů z amerického týmu Fly4life. Agentura ViralHog ale záběry zveřejnila teprve začátkem tohoto týdne.

Video ukazuje, jak parašutista ve vzduchu bojoval s nefunkčním hlavním i záložním padákem. Po více než minutě a půl dopadl na zem do zalesněné oblasti vedle města.

"Selhání padáku je při seskocích běžné. Nicméně dvojitého selhání se všichni děsí. Zažít ale takovou nehodu a zároveň ji přežít, nejde dohromady," uvedl parašutista pro agenturu ViralHog. "A přežít ji dokonce bez jednoho škrábnutí je opravdu nevídané. Ale to je přesně to, co se mi stalo," dodal.