Video, které pobláznilo svět: Náhodná žena zastínila svým zpěvem Lady Gaga

Takřka přes noc se proslavila do té doby neznámá zpěvačka Charlotte Awberyová potom, co se stala součástí výzvy Finish the Lyrics (Dokonči skladbu). Jako náhodná kolemjdoucí bezchybně zazpívala part ze známé písničky Shallow od Lady Gaga.

0:59 Shallow v metru. Dáma šokovala komika ohromujícím zpěvem | Video: Kevin Freshwater

Britský komik Kevin Freshwater se ve své výzvě Finish the Lyrics snaží překvapit náhodné kolemjdoucí a přimět je, aby dokončili známou skladbu. Většinou vznikají vtipná videa, kde lidé falešně zpívají nebo Freshwatera častují nadávkami. Výjimkou je však případ Charlotte Awberyové, kterou komik zastavil ve stanici metra a začal jí zpívat píseň Lady Gaga a Bradleyho Coopera nazvanou Shallow. Náhodná kolemjdoucí se nejprve se zpěvem ostýchala, autor videa ji však vybízel, aby pokračovala. "Teda, jste vážně skvělá, pokračujte," podporoval ženu. Ta pak navázala bezchybným zpěvem refrénu písně, která pochází symbolicky z filmu A Star Is Born (Zrodila se hvězda) o příběhu neznámé zpěvačky, která se vypracovala v popovou hvězdu. Od chvíle, co se video objevilo na internetu, má miliony zhlédnutí. Awberyová, která se na Instagramu popisuje jako zpěvačka, zveřejnila již několik coverů slavných písní a během chvíle jí přibyly tisíce sledujících. Vznikají také různé fanouškovské stránky včetně jedné pro brazilské příznivce. "Byl jsem z toho celý pryč a nenacházel jsem slov," řekl Freshwater o svém zážitku s Awberyovou listu Today. Dodal, že je vděčný, že vytvořil platformu, díky které mohl světu ukázat její "úžasný talent". Od zveřejnění videa se však také objevují spekulace, že zpěvačka nebyla náhodnou kolemjdoucí, ale předem dohodnutou protagonistkou. Freshwaterovi se totiž dařilo vytvářet virální videa už v minulosti.