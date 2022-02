Veverka stalkerka. Žena natočila souboj s hlodavcem, který ji uvěznil v kanceláři

Policisté navrhli obžalovat sociální pracovnici, která podle nich zanedbala dohled nad zmizelou šestiletou Valerií. Ve čtvrtek to uvedla dozorující státní zástupkyně Iva Brücklerová. Po dívce policie bezúspěšně pátrá od roku 2018. Babičku dítěte poslaly soudy na osm let do vězení za týrání a opuštění holčičky, zanedbání její výživy a zpronevěru jejích dávek.

Sociální pracovnice z Prahy 8, která měla na starosti dohled nad péčí o Valerii, čelí obvinění z nedbalostního maření úkolu úřední osoby. Za tento trestný čin hrozí v základní sazbě maximálně roční vězení anebo zákaz činnosti. Policie se ale domnívá, že žena svým počínáním způsobila vážnou poruchu orgánu veřejné moci, za což se sazba zvyšuje až na tři roky odnětí svobody.

Stíhání souvisí s tím, že si sociální orgán nevšiml toho, že malá Valerie je půl roku nezvěstná. Zmizela totiž už v roce 2017 a dodnes není jasné, co se s ní stalo. Podle některých indicií může být po smrti, soud ale konstatoval, že neexistují důkazy k tomu, za jakých okolností smrt nastala.