Věnujte se raději umění než sociálním sítím, vyzvala vévodkyně Kate londýnské žáky

Vévodkyně z Cambridge, manželka prince Williama, při své návštěvě londýnské školy Alperton Community School motivovala děti k tomu, aby se raději věnovaly výtvarné tvorbě než sociálním sítím.

Vévodkyně Kate v rámci svých královských povinností navštívila londýnskou školu Alperton Community School, kde se zajímala o přístup učitelů k psychice žáků i dětské zájmy. Kromě setkání s personálem absolvovala několik hodin výuky, kde sledovala, čemu se žáci zrovna věnují.

Část její návštěvy se točila i okolo nadužívání sociálních sítí. "Používáte ve škole sociální sítě?" ptala se učitelů. Ti jí oznámili, že je to především otázka mimoškolních aktivit dětí, ale rodičům posílají pravidelné zprávy o tom, co jejich děti na internetu zajímá. O průběhu její návštěvy informoval britský deník The Telegraph.

Vévodkyně z Cambridge se také zajímala o to, zda učitelé dbají na psychickou pohodu žáků.

Setkala se i s úspěšnými 16letými studenty. Jeden z nich ukázal člence královské rodiny výkresy, které ji okouzlily. "Vidíte, tohle dokážete, když nebudete trávit čas na sociálních sítích. Je to úžasné. Upřímně, jsou opravdu skvělé," pochválila studenta.

"Výtvarné dovednosti vám zůstanou celý život"

Kate se svěřila s tím, že také studovala umění a že ho má stále velmi ráda. "Je to něco, co se svými dětmi dělám ráda. Třeba papírmaš! Nadělá se při něm nepořádek, ale je to skvělé," řekla.

Pochlubila se také tím, že princ George nedávno přišel s nápadem nakreslit obrázek pomocí uhlíku z krbu. Dodala, že umění pomáhá dětem vyjádřit kreativitu, ale zároveň podporuje sebedůvěru. "Tahle dovednost vám zůstane po celý život," řekla vévodkyně.

Londýnská škola je známá svým přátelským přístupem a zdůrazňováním psychické pohody dětí. Kromě toho svoje žáky nestresuje neustálým zkoušením.

