"Velkolepé a radostné." Otec slavil a přitom nahrál něco, co od velryb nikdo nečekal

Američan Robert Addie z New Hampshire slavil se svými třemi dcerami narozeniny, když se mu podařilo natočit něco velmi vzácného. Když šli po večeři a baseballovém zápase lovit tuňáky, natočil synchronizovaný výskok tří keporkaků. Po výskoku dospělých následoval ještě skok mláděte.

Addie, který se mnoho let živil rybařením ve státě Massachusetts a na Aljašce, prý spatřil stovky velryb. Ale nikdy neviděl nic podobného tomu, co zažil u Cape Codu.

"Čistá radost, protože jsme je také slyšeli. Slyšeli jste ten obrovský pád břicha. A pak spolu komunikovali. Zdálo se, že poté jsme slyšeli vydechnutí. Bylo to necelých 300 metrů od nás. Takže to bylo velkolepé, ohromné, úžasné, ale hlavně radostné. Bylo tak povznášející vidět to. Prostě neuvěřitelné. Prostě opravdový dárek," dodal ve videu, které nahrál, šťastný oslavenec.