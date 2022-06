Nový druh chlupatého kraba nosí houby jako klobouk. Dostal jméno po slavné lodi

V souvislosti s kauzou pražského dopravního podniku (DPP) končí členství v TOP 09 Jiří Fremr, který je poradcem europoslance a šéfa pražské TOP 09 Jiřího Pospíšila. Na kandidátce Spolu v komunálních volbách pak nebude místostarosta Prahy 9 Marek Doležal, který v pondělí vedle rezignace na členství v dozorčí radě DPP odstoupil i z kandidátky pro komunální volby. Po jednání pražského předsednictva TOP 09 o tom informoval Pospíšil, píše Deník N. Fremr ani Doležal nejsou podle médií mezi obviněnými v kauze korupce v dopravním podniku, oba ale končí kvůli kontaktům se stíhanými bývalým primátorovým náměstkem Petrem Hlubučkem a lobbistou Michalem Redlem.

"To, že byl Jiří Fremr na nějakém večírku s obviněným podnikatelem Michalem Redlem, jsem se nyní dozvěděl z médií. Netuším, proč tam byl, ani za koho tam vystupoval. Rozhodně to nebylo s pověřením TOP 09," napsal serveru Pospíšil. Podle něj je účast Fremra na takové akci nepřijatelná. "I z tohoto důvodu jsem ho vyzval k ukončení jeho členství v TOP 09, k rezignaci na post v dozorčí radě Musea Kampa a odchodu z veřejného života," uvedl europoslanec. Podle médií je Fremr zmíněn v policejním usnesení o obvinění v kauze DPP a právě on údajně seznámil Hlubučka s Redlem.