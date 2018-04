Vesmír se rozpíná rychleji, zjistili astronomové. Možná funguje jinak, než si mysleli

před 44 minutami

Hubbleův vesmírný dalekohled provedl historicky nejpřesnější měření, jak rychle se rozpíná vesmír. Zjistil, že rychleji, než se předpokládalo. To může zásadně změnit náš pohled na kosmos.

Astronomové použili Hubbleův vesmírný dalekohled NASA k nejpřesnějšímu měření rychlosti expanze vesmíru od doby, kdy byla téměř před sto lety poprvé vypočtena.

Výsledky byly nečekané a překvapivé. Měření ukazuje, že vesmír se nyní rozpíná rychleji, než se očekávalo podle jeho pozorované trajektorie krátce po velkém třesku.

Vědce to nutí přemýšlet dokonce o tak fundamentálních otázkách, jako třeba zda vesmír funguje jinak, než dosud předpokládali, a zda bude nutné přepsat učebnice astrofyziky.

"Náš tým skutečně zápasí s tím, aby porozuměl významu této nesrovnalosti," citují stránky NASA vedoucího výzkumného pracovníka a laureáta Nobelovy ceny Adama Riesse ze Space Telescope Science Institute v Baltimoru.

Podle článku českého astronoma Františka Martínka na informačním serveru České astronomické společnosti Riess zmiňuje tři možné důvody, které mohou za těmito neočekávanými výsledky stát.

Urychlovat rozpínání vesmíru může například záhadná temná (nebo též skrytá) energie, o jejíž podstatě toho lidstvo stále ještě příliš neví. Zjednodušeně řešeno tím, že by od sebe "odstrkovala" galaxie stále větší silou.

Na vině také může být i takzvané temné záření. Podle Martínka se jedná o neznámé částice, které se pohybují rychlostí blízkou rychlosti světla.

Třetí možností je podle Riesse a jeho týmu temná (též skrytá) hmota, což je v podstatě hypotetická, předpokládaná forma hmoty, jež by vysvětlovala určité nesrovnalosti ve výpočtech astrofyziků.

Každý z těchto scénářů by pozměnil složení mladého vesmíru, což by vyvolalo nesrovnalosti v teoretických modelech. Ty by vedly k nesprávné hodnotě Hubbleovy konstanty (týká se rychlosti vzdalování vzdáleného vesmírného objektu - pozn. red.), odvozené z pozorování mladého vesmíru. Tato hodnota by pak byla v rozporu s hodnotou odvozenou z pozorování Hubbleovy observatoře," píše se na stránkách NASA. To vše by v dosavadních poznatcích způsobilo poměrně velkou paseku.



Riess se svými kolegy zatím neví, který scénář je ten správný, tajemství rychleji se rozpínajícího vesmíru se však stále snaží přijít na kloub.

