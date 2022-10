Ve USA se po 55 letech našel ukradený ubrus, který před koncertem pokreslili Beatles

Pražští Piráti se nebrání jednání o variantě koalice, ve které bude lídr koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) Bohuslav Svoboda primátorem, a druhou stranu o tom při jednáních informovali. Novinářům to řekl primátor a lídr Pirátů v Praze Zdeněk Hřib. Zástupci Spolu po pondělním klubu uvedli, že Piráti se ohledně Svobody stále jasně nevyjádřili, což podle Hřiba není pravda. Politici Spolu trvají na tom, že to tak je.

Člen vyjednávacího týmu Spolu Zdeněk Zajíček (ODS) v pondělí uvedl, že od Pirátů stále jasně nezazněla akceptace Svobody jako lídra vítězné koalice na místo primátora. "Toto považujeme za naprosto samozřejmý demokratický princip, na základě kterého tady v tuto chvíli demokracie stojí. Této odpovědi se (Piráti) vyhýbají a zřejmě tento princip respektovat nechtějí. Pokud by tento princip respektovat chtěli, zřejmě by dneska (v pondělí) něco v tomto smyslu klub Pirátů přijal," řekl.

Hřib v úterý jeho slova popřel. "Už na předchozím jednání jsme jasně řekli, že jsme otevření jednání o variantě, ve které je Bohuslav Svoboda primátorem. Doslova takto. Já naprosto vylučuji, že by to mohli přeslechnout, nebo něco takového, protože jsme jim to několikrát zopakovali. Pro mě je velkým překvapením, že do médií koalice Spolu říká něco jiného," řekl.

Zástupci Spolu po úterním jednání s hnutím STAN naznačili, že jde patrně o nedorozumění. Zatímco Piráti jsou ochotní pouze jednat o tom, že Svoboda bude primátorem, Spolu to považuje za samozřejmost. "Není podle nás jiná možnost, pokud vycházíme z nějaké tradice, zvyklosti, než aby vítěz měl primátora," řekl Jiří Pospíšil (TOP 09).