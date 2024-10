Divokým Kurdistánem. Odjel fotit nenávist, našel lásku, krásu a přátelství

"Odjel jsem do války dokumentovat, co může způsobit nenávist. Našel jsem ale lásku, krásu a přátelství. V horách se vždycky najde někdo, kdo rozbalí květovaný koberec a s orientální velkorysostí rozlomí granátové jablko," vypráví fotograf Lâm Duc Hiên o třiceti letech fotografování v iráckém Kurdistánu. Příběhy tamních lidí zachytil společně s Magdalenou Sodomkovou a Leslie Lepersem v knize.

Lâm Duc Hiên je humanitární a válečný fotograf. Ještě jako student Akademie umění v Lyonu se na počátku devadesátých let dostal do iráckého Kurdistánu, a to jako humanitární pracovník. Byl svědkem exodu Kurdů, bombardovaných jednotkami Saddáma Husajna. Později se do země "tisíce a jednoho příběhu" vrátil jako fotograf pracující pro Le Monde, NZZ, The New York Times a další světové deníky. Začal přitom pátrat po příbězích lidí, které fotil v chaotickém roce 1991.

Jeho snímky v nové knize V krajině granátovníků vypráví o někdy až neuvěřitelných lidských osudech. Podařilo se mu například i po těch letech vypátrat rodinu, která přežila chemický útok vojsk Saddáma Husajna. "Přes všechno, co zažili, znovu dokázali vybudovat svůj malý kousek ráje na zemi - granátový sad," vypráví fotograf, který se snímky Iráčanů zvítězil v kategorii Portrét na soutěži World Press Photo.

"Vždycky když fotím něčí portrét, fotím ho tak zblízka, až se vidím v zorničkách. Hledám v očích toho člověka tak nějak i sám sebe," vysvětluje,

Kniha nazvaná V krajině granátovníků, kterou nyní s kolegy připravuje v českém vydání (a lze ji ještě do konce října podpořit na platformě Hithit), je unikátním dokumentem třiceti let kurdské historie. "Fotograf hledá a nalézá tváře, které fotil před třiceti lety. Vrásky přibývají, úsměvy zůstávají. Vypráví o hornatém kusu země obklopeném turbulentním regionem, kde spolu žijí muslimové, křesťané, jezídi, kakaisti i židé," píší autoři knihy na Hithitu.

Spoluautorkou publikace, která obsahuje snímky fotografa Lâm Duc Hiêna a psané reportáže, je také česká novinářka Magdalena Sodomková, která pracuje nejen pro česká, ale také pro významná světová média (například BBC, Al Jazeeru, NBC nebo ARTE). Na textové části knihy také pracoval francouzský spisovatel Leslie Lepers, který poznal Kurdistán už v 90. letech jako pracovník Francouzské neziskové organizace Equilibre.

Připravované české vydání má svého předchůdce, kniha totiž právě vychází ve francouzské verzi pod jménem Kurdistan Mon Ami v renomovaném nakladatelství Escourbiac. "Je to pro nás vysloveně srdeční záležitost a pro Lâm Duc Hiêna dokonce životní dílo. Vydání výpravné fotoreportážní knihy je však finančně velice náročné. Jde o několikaletou práci, do které se zapojily desítky lidí. Nyní musíme ještě zaplatit tisk. Proto jsme se rozhodli, že se pokusíme prostřednictvím Hithitu poprosit o pomoc lidi, kterým by se kniha mohla líbit," říká reportérka Magdalena Sodomková.