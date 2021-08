Posnídala a lehla si do stínu. Zemřela nejstarší šimpanzice v Evropě, bylo jí 49 let

V Itálii tento týden zemřela nejstarší šimpanzice v Evropě, která se dožila 49 let. Šimpanzí samice jménem Judy žila v zooparku nedaleko Verony.

Judy zemřela ve čtvrtek ráno poté, co posnídala a lehla si do stínu stromu. Usnula a už se neprobudila, napsal zoopark Natura Viva v tiskové zprávě.

Šimpanzice byla velmi oblíbená a hrála důležitou sociální roli ve své komunitě. Když bylo třeba, pomáhala ostatním samicím. Osmkrát se stala matkou a jednou babičkou a v posledních letech měla problémy se zrakem, uvedl server italské televize.

Šimpanzi se dožívají zhruba 45 let v přírodě a přibližně o deset let více v zajetí. Existují ale záznamy i o starších jedincích. Například slavný šimpanz Cheeta, který ve 30. letech minulého století ztvárnil ve filmech o Tarzanovi přítele titulního hrdiny, zemřel na Vánoce 2011 v útulku pro zvířata na Floridě ve věku asi 80 let.

Nejstarší šimpanz v někdejším Československu zemřel v roce 2016 v bratislavské zoo, byl jím samec Kongo, který se narodil ve volné přírodě odhadem v roce 1965. Zemřel na srdeční infarkt.