V aukci omylem koupili ruinu. A tak spí na zahradě v karavanu a vilu si sami opravují

What have we dunoon

Pár mladých lidí Cal Hunter a Claire Segerenová měl původně zálusk na zlevněný dvoupokojový byt v Glasgow za 30 tisíc liber. Pod náporem adrenalinu a silného glasgowského dialektu licitátora ale zcela omylem koupili nemovitost, o které se jim ani nesnilo.

Novým domovem mladého páru se tak stala 120 let stará ruina, ve které poslední dvě desetiletí nikdo nebydlel. Uvnitř byl plesnivý nábytek, graffiti na stěnách a stropy se doslova propadaly. Z obchodu už šlo couvnout jen stěží, ve Skotsku jsou totiž aukční nabídky právně závazné.

"Jakmile byl na řadě byt, o který jsme měli zájem, připravoval jsem se na to, že vypukne aukční válka. Náš limit byl 40 tisíc liber, takže jsem počítal s tím, že to bude boj. Jakmile se na obrazovce objevila naše nemovitost, něco se porouchalo a já doufal, že ostatní potenciální kupci svou chvíli propásnou," popsal pro The Guardian svou první aukci mladý Angličan. Pak už se jen divil, že se ostatní nesnaží jeho nabídku 10 tisíc liber přebít.

Už dva a půl roku tedy Cal s Claire bydlí v karavanu na zahradě svého budoucího vysněného domu a učí se nejrůznějším řemeslům od zedničení přes instalatéřinu, ovládání návrhového softwaru až po elektrikářské práce. Zdá se, že pár si nakonec nechtěnou nemovitost zamiloval.

"Klidný Dunoon sice není úplně centrum Glasgow, ale máme ho rádi," přiznávají noví obyvatelé hlavního města na poloostrově Cowal na jihu Skotska. Sousedé je přivítali s otevřenou náručí: "Zastavují se u nás s polévkou a půjčují nám nářadí."

Odvážnému páru průběžně už s pracemi na domu pomohlo asi 60 členů jejich rodin a přátel: "Jsme všem moc vděční za pomoc a za to, že se tento projekt stal nezapomenutelným a zábavným dobrodružstvím," děkuje na sociálních sítích 26letá Kanaďanka.

"Kdybych měl možnost se do té aukce vrátit, bezpochyby bych pro tenhle dům ruku zvedl," ujišťuje sebe i ostatní 28letý Cal Hunter. Jejich instagramový účet s názvem What Have We Dunoon, kde průběžně sdílejí podrobnosti z rekonstrukce, už oslavil 200 tisíc fanoušků: