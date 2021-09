Ušetřete v zimě za topení s novými střešními okny VELUX

Životopis spisovatele Philipa Rotha, který napsal Blake Bailey, na podzim vrátí na pulty amerických knihkupectví nakladatelství Skyhorse Publishing. Původně ho zveřejnila firma W. W. Norton and Company, krátce po zahájení prodeje byl ale Bailey obviněn ze sexuálního obtěžování. Nakladatelství s ním rozvázalo smlouvu a náklad poslalo do stoupy. V té době už se přitom životopis objevil v žebříčku bestsellerů deníku New York Times. Bailey všechna nařčení odmítá.

Kauza nakonec končí podobně, jako když jiné nakladatelství Hachette Book Group vloni odmítlo zveřejnit autobiografii filmaře Woodyho Allena, v 90. letech minulého století obviněného z obtěžování své adoptivní dcery. Také Allenovy memoáry nakonec vydalo Skyhorse Publishing.