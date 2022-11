Ikonickou "perlu Ostravy" čeká rekonstrukce. Módní dům chátral 30 let

Trojice čínských kosmonautů začala na vesmírné stanici Tchien-kung (Nebeský palác) s vykládkou nákladní lodi Tchien-čou, která u ní úspěšně zakotvila. Informovala o tom agentura DPA. Loď se šesti tunami nákladu odstartovala na oběžnou dráhu v sobotu z kosmodromu Wen-čchang na tropickém ostrově Chaj-nan.

Do kosmu vyrazila loď pouhých 12 dní poté, co se ke stanici připojil poslední modul. Skončilo tím budování vesmírné základny, která vzniká bez pomoci jiných států. Čína se nepodílí na projektu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) kvůli nesouhlasu Spojených států. Těm se nelíbí, že čínský vesmírný program řídí vojenské křídlo čínské komunistické strany.

Čína se nyní chystá na další krok, kterým bude první výměna posádky stanice Tchien-kung. Ještě do konce měsíce by měla odstartovat loď Šen-čou 15 se třemi astronauty - ti se připojí ke třem současným obyvatelům stanice, dvěma mužům a jedné ženě. Nové osazenstvo má na oběžné dráze zůstat zhruba šest měsíců, jejich předchůdci by se měli na Zemi vrátit v prosinci.