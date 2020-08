Tři sta skákajících delfínů na unikátním videu. Dosud nevysvětlený jev, říká kapitán

Pozoruhodný pohled se nabídl cestujícím na lodi u okresu Orange County v americké Kalifornii. Zhruba tři stovky delfínů tu téměř synchronně vyskakovaly z vody nezaměnitelným způsobem, kterým tato zvířata dosáhnou nejvyšší rychlosti.

Delfíni při této technice stráví průměrně víc času na suchu než ve vodě. Připomínají stádo cválajících koní, kteří před něčím utíkají. Reakce ze strachu je ale jen jednou z mnoha nedoložitelných teorií.

"Často přemýšlím, jak je to možné, že takhle najednou vyrazí. Vypadá to, jako kdyby někdo vystřelil ze zbraně a oni se dali najednou do pohybu. Ale tak to není. Nedokážu to vysvětlit, stejně jako to nedokážou vysvětlit vědci," tvrdí kalifornský lodní kapitán David Anderson, který pracuje ve společnosti Dolphin Safari. Právě její zaměstnanci video natočili a zveřejnili.

Jižní Kalifornie je videi s delfíny proslulá. Nejde o náhodu, vyskytuje se jich tu vůbec nejvíc na jeden kilometr čtvereční.