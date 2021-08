Invaze žahavých medúz. Turisté hromadně opouštějí pláže Azovského moře

Část pobřeží Azovského moře zaplavily v posledních dnech tisíce žahavých medúz. Turisté, kteří přijeli na Krymský poloostrov, se kvůli tomu v moři nemohou koupat a hromadně odjíždějí. Populární pláž u města Ščolkine tak zeje prázdnotou. Podle tamních hybrobiologů může člověka tento druh medúz bolestivě požahat, ale nejsou životu nebezpečné.

K vykoupání na pobřeží Azovského moře na severovýchodě Krymského poloostrova se v pondělí odhodlalo jen několik odvážlivců.

"Je tady těžké plavat. Můžete, když hodně chcete, ale pak musíte dávat medúzy na stranu. Cítíte jejich lepkavost, nepříjemné dotknutí, takové jako želé, studené, nechutné dotknutí," popisovala svůj zážitek pro agenturu Reuters jedna z turistek Aljona Pljasová. "A co víc, ony žahají. Ale musíte to způsobit, nedělají to úmyslně. Jen když je posunete rukou, tak vypustí tekutinu, která vás požahá a nechá stopy na kůži," dodala.

Podle ruského hydrobiologa Sergeje Aljomova se vysoké počty medúz na pobřeží Azovského moře dají přičítat globálnímu oteplování a suchému a teplému podnebí, které v oblasti v posledních letech panuje.

"Medúzy se v Azovském moři vyskytují už dlouhodobě, ale samozřejmě ne v tak obrovském množství, jaké vidíme teď. Tento významný nárůst v jejich počtech je spojen i se zvýšenou slaností vody a přítomností potravy vhodnou pro medúzy," uvedl pro agenturu Aljomov. Tisíce medúz podle něj v této oblasti zůstanou tak dlouho, dokud bude mořská voda pro jejich život dostatečně slaná.