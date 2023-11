Šéf Primy ťal do živého. Bez obalu přiznal důvody propadáku Eliška a Damián

Televizní propadák podzimu, jehož neúspěch přiznal i samotný ředitel Primy. Předposlední díl Elišky a Damiána měl nejhorší sledovanost za celých 11 týdnů v éteru. „S Eliškou a Damiánem jsme udělali řadu chyb,“ přiznal Marek Singer. Proč diváci od seriálu očekávali druhou Marii Terezii a proč chce Prima kvůli seriálu pořídit nové kamery? Dozvíte se v nových Historkách z placu.

Po prvním dílu seriálu Eliška a Damián obletěla sociální sítě bizarně působící scéna, kde Emma Smetana skolí agresora, který ohrožuje zaměstnankyni jejího podniku. Lidé si díky záběrům začali seriál ihned dobírat. "Tohle je nějaké samovolné pokračování Scary Movie?" ptal se jeden z uživatelů na sociální síti X (dříve Twitter). Někteří lidé si zase nebyli jisti, jestli jde o video přímo ze seriálu. "To tam fakt bylo, nebo to je parodie?" okomentoval jiný uživatel.

Po prvním dílu, který sledovalo 809 tisíc diváků, ale o seriál lidé ztratili zájem. Druhou epizodu vidělo už jen 381 tisíc diváků. Televize Prima proto Elišku a Damiána přesunula ze sobotního prime timu na pondělí večer. Předposlední díl seriálu toto pondělí sledovalo už jen 226 tisíc a Eliška a Damián se tak stal televizním propadákem podzimu.

K neúspěchu se vyjádřil i generální ředitel televize Prima Marek Singer, který potvrdil, že si díky Elišce a Damiánovi Prima uvědomila spoustu chyb. "Poučili jsme se v tom, že musíme nainvestovat víc peněz do některé kamerové techniky, aby to nevypadalo jako televizní inscenace z 90. let," řekl například Singer.

Podle ředitele Primy byl problém i v marketingové kampani, díky které lidé od seriálu očekávali druhou Marii Terezii. Místo toho dostali ale jen "přiblblou pohádku pro dospělé". Singer proto uvedl, že by Prima u diváků neměla vyvolávat nereálná očekávání.

Recenzenti seriálu vytýkali technické nedostatky, nelogické historické souvislosti i špatné herecké výkony. Největší "hejty" lidé na sociálních sítích mířili na představitelku hlavní role Emmu Smetana. "Všechny nás to moc mrzelo, ta první vlna. Teď je to tak, že se to profiltrovalo, a ti, co se o ten seriál zajímají nadále, jsou ti, co se na něj dívají. Takže každé pondělí přijde strašně moc hezkých zpráv, že lidé viděli další díl. Hodně to prožívají. Asi to má i hodně příznivců. Takže pro mě je ta zkušenost vesměs hrozně hezká," uvedla herečka pro iDnes.cz.

Film o Žižkovi měl obří ambice. Důvodů, proč propadl, bylo víc