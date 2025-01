Takhle poznáte, že nosíte špatnou podprsenku stejně jako 80 % žen

Přijďte do Caresse BraExpert, máme více než 100 velikostí a najdeme tu správnou pro vás

Špatně padnoucí podprsenka není jen estetický problém - může způsobit bolesti zad, zhoršené držení těla, bolesti hlavy i opravdu výrazné nepohodlí. Dobře vybraná podprsenka dokáže zázraky: správná podpora prsou uleví ramenům, pomůže vám dýchat volněji a vytvaruje užší pas.

Jak poznáte, že vaše podprsenka nesedí?

Pokud dokážete natáhnout obvod více jak 2 cm od těla, je zbytečně velký, obvod má držet 90 % váhy prsou

Když ramínka nesou většinu váhy prsou, zařezávají se do ramen a způsobují nepříjemný tah

Pokud kostice nelemuje celou měkkou tkáň prsa a zařezává se do prsní tkáně

Obzvlášť důležité je vybrat správnou sportovní podprsenku, aby se vaše prsa při pohybu hýbala s vámi a ne sekundu po vás. Pokud prsa správně nedrží, může dojít k poškození vaziva, které je nevratné.

V Caresse BraExpert víme, že výběr podprsenky není jednoduchý. Proto u nás najdete nejen široký sortiment, ale i vyškolené brafitterky, které se vám budou věnovat, jak dlouho to bude potřeba. Péče je to hlavní, co nás odlišuje od konkurence - vám stačí přijít, říct, co byste ráda a naše brafitterky vám budou vše nosit přímo do kabinky. Ráda byste nevyztuženou podprsenku se širokými ramínky v růžové krajce? Ale jistě, beze všeho. U nás si nejen vyberete prádlo, ale užijete si i čas, kdy vás budeme hýčkat.

Proč nakupovat právě u nás?

Péče o zákaznice - Naše vyškolené specialistky vám pomohou s výběrem té pravé podprsenky, dají vám rady, jak se o prádlo starat, aby vám vydrželo i 10 let a jak si ho správně upravit, abyste se celý den netěšila, že si po příchodu z práce podprsenku okamžitě sundáte.

Přívětivá atmosféra - V našem obchodě se budete cítit pohodlně a vítaně. Pokud chcete dorazit se svou 12letou dcerou, které začala růst prsa nebo se svou 90letou babičkou, jste po operaci nebo se jenom stydíte, nic není problém. Věřte nám, viděly jsme tisíce prsou a žádná nejsou divná.

Poctivý přístup - Nabízíme jen kvalitní značky a modely, které skutečně sedí. Pokud se vám však něco s naším prádlem stane, nabízíme také opravy prádla.

Nejširší výběr - Krajkové, sportovní, kojicí, hladké, bez ramínek,plavky, košilky, body, ochrana stehen - u nás najdete všechno.

Osobní zkušenost - Známe problémy se špatně padnoucím prádlem z vlastní zkušenosti, a proto vám opravdu rozumíme a chceme, abyste se cítila skvěle a ráda se k nám vracela.

Máte to k nám daleko?

My jezdíme i po celé republice! Už nyní se chystáme do Hradce Králové, Ostravy, Pardubic, Olomouce, Českých Budějovic, Soběslavi, Hrotovic nebo Karlových Varů.

Také máme poradenství online. Naše kolegyně Martina se s vámi spojí, proberete spolu, co hledáte, pošle vám balíček na vyzkoušení a spolu si pak prádlo online vyzkoušíte. Martina vám poradí, jak si prádlo upravit, co sedí a nesedí a co vám sedět nebude nebo se vám nebude líbit, posíláte zpět. Služba je zdarma.