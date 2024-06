Svět rovných příležitostí pro všechny bez rozdílu?

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.

Společnost Procter & Gamble učinila další opatření a ukazuje, jak funguje firma budoucnosti

Rovné pracovní příležitosti pro muže i ženy, inkluzivní a podporující prostředí, moderní kanceláře respektující potřeby každého s ohledem na jeho jedinečnost nebo třeba delší otcovská dovolená. Společnost Procter & Gamble oznámila další milník v rámci svého závazku být společností rovných příležitostí a dokazuje, že rovnost a inkluze nejsou jen hesla, ale vážně míněná obchodní strategie a trvalá součást organizační kultury P&G. Podívejte se s námi na změny, které společnost pro své zaměstnance učinila.

Rovné zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích

Otázka rovnosti mužů a žen v pracovním prostředí patří v současnosti mezi nejskloňovanější témata. Ženy mají totiž dle průzkumů nejen průměrně nižší platy než muži, a to i na stejných pozicích, ale v řadě případů jsou na vyšší pozice povyšovány méně často než muži. Ženy čelí i nadále diskriminaci v mnoha oblastech. Podle Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) a Indexu genderové rovnosti za rok 2023 vyplývá, že Česko stále zaostává za průměrem EU.

Ve společnosti P&G mají všichni stejné příležitosti prosadit se a kariérně růst, a to bez rozdílu. To dokazuje i fakt, že polovina manažerů ve společnosti P&G jsou ženy. Pro společnost, která nabízí výrobky 7 miliardám spotřebitelů po celém světě, je to úspěch zásadního významu. Tato struktura totiž mnohem lépe odráží složení spotřebitelů, takže má společnost P&G šanci i lépe reagovat na jejich potřeby. V České republice se společnost P&G blíží k dosažení podobného poměru žen a mužů. V obchodní sféře zastává 53 % vedoucích pozic ženy. V průběhu roku 2023 bylo více než 50 % osob povýšených do dalších úrovní managementu také ženami.

Ženy patří i do technických oborů

Společnosti Procter & Gamble se daří také bojovat s vyčleňováním žen z technických oborů. Například v rakovnické továrně Rakona se podařilo zvýšit počet žen na technických a inženýrských pozicích ze 4 % na 41 % za uplynulé dva roky. Na pozicích procesních inženýrek se vyskytuje 75 % žen a manažerské stáže jsou zastoupeny ženami v 71 %. Neplatí tak, že technické obory by patřily výhradně mužům.

"Je velmi důležité, že odpovědné firmy jako je Procter & Gamble jdou příkladem a ukazují, že ženy do IT a technických oborů patří. Tím pomáhají bořit zažité stereotypy a genderové předsudky, a otevírají ženám dveře k mnohem lépe placené práci, která jim zajistí ekonomickou soběstačnost," říká Kamila Čubanová z aliance Byznys pro společnost, která je koordinátorem Charty diverzity v ČR.

I tatínkové patří k dětem

Kromě rovnosti pracovních příležitostí se ale společnost P&G věnuje i zavádění benefitů, které podpoří rovnost svých zaměstnanců i mimo kancelář. A to například tak, že umožní tatínkům trávit více času s dětmi. Společnost P&G byla v České republice jedním z průkopníků zavedení dodatečné placené otcovské dovolené, kterou od jejího zavedení v roce 2019 využilo 88 % oprávněných otců. Značky se také zapojují do aktivit na podporu rovnosti v rodině.