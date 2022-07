Za vytetování loga nabízí fastfood doživotní přísun sendvičů zdarma

Americká síť rychlého občerstvení Subway nabízí sendviče zdarma do konce života jednomu člověku, který si nechá na záda či hruď vytetovat 30centimetrové logo jejich nové kampaně. Zhruba osmicentimetrové tetování na rameno, předloktí nebo stehno se rovná sendvičům zdarma na rok, pěticentimetrové tetování pak sendvičům zdarma na měsíc. O kampani informoval ekonomický web stanice Fox News.

Společnost Subway zve své milovníky ve středu na party v Las Vegas, kde bude mít celkem devět lidí možnost nechat si vytetovat logo nové kampaně Subway výměnou za dárkové poukázky na sendviče. Jeden člověk, který se uvolí nechat si vytetovat v průměru 30centimetrové logo, dostane dárkové poukázky v hodnotě 50 tisíc dolarů.

Podle nezávislé webové stránky Fastfoodprice.com, která porovnává ceny ve fastfoodových řetězcích, stojí velká porce sendviče v Subway v USA průměrně 6,9 dolaru (asi 165 korun). Pro jednoho člověka s 30centimetrovým tetováním loga by to tedy znamenalo, že si může objednat sendvič každý den po téměř 20 let.

Menší nabídky na měsíční či roční poukázky může využít osm dalších lidí. Dobrovolníkům, kteří musí být starší 21 let a pravděpodobně přijít s dostatečným předstihem, jelikož akce je bez registrace, na party v Las Vegas vytetuje logo Subway DJ Tambe, dvojnásobný vítěz americké televizní soutěže Ink Master (Mistr inkoustu), nebo člen jeho týmu.