Studium MBA při vlastním podnikání – směle do toho!

Proč studovat MBA a jak to změní váš pracovní a soukromý život?

Spousta lidí ještě stále bere studium MBA především jako příležitost získat atraktivní profesní titul, který jim pomůže v budování kariéry a získávání lepších pracovních pozic. Největším přínosem kvalitního studia MBA je ale získání cenných znalostí a zprostředkovaných zkušeností, které vám pomůžou v profesním růstu, ale i ve vlastním podnikání.

Na rozdíl od klasického vysokoškolského studia se MBA programy soustředí nejen na podstatné rozšíření a prohloubení již nabytých znalostí, ale zejména na praktickou stránku řešení problémů. Výhodou pro současné studenty i uchazeče je přitom fakt, že je již k dispozici řada speciálně zaměřených MBA programů, které pokrývají specifické oblasti jejich zájmu tak, aby pro ně znamenaly maximální přínos.

Manažeři a podnikatelé v současnosti nejvíce oceňují například vzdělávací programy zaměřené na vrcholové řízení firmy, strategický management, řízení lidských zdrojů, finanční management nebo projektové řízení. Vytíženějším podnikatelům pak Business Institut vychází vstříc jednak výukou v podvečerních hodinách, a také nabídkou MBA studia 100% online, přičemž tato forma je svým obsahem, kvalitou a přínosem plně srovnatelná s kombinovaným studiem.

Při výběru MBA školy se doporučuje vždy si dopředu ověřit, že vám ve výše uvedených ohledech vyjde vstříc. Reference hýbou světem, a proto se nesmí zapomenout zaměřit na osobní reference absolventů MBA dokazující vysokou kvalitu výuky. Studijní programy, v nichž výuku zaštiťují vysoce kvalifikovaní a zkušení lektoři, vám umožní při studiu získat know-how, které vás rozhodně posune dále.

Mezi nejprestižnější MBA školy v České republice se už od roku 2009 zařazuje Business Institut, v němž výuku realizují téměř dvě stovky špičkových lektorů, jejichž rukama prošli zaměstnanci řady velkých a úspěšných tuzemských i zahraničních společností. Všechny výše uvedené výhody MBA studia jsou zde samozřejmostí, stejně jako široká nabídka oborů užitečných jak pro manažery, tak pro podnikatele. Kombinovaná výuka se zahajuje 2x ročně, a to v březnu a v říjnu a na výběr nabízí aktuálně 17 programů v českém a 1 program v anglickém jazyce. Vysoký důraz je tu kladen na rychlé uplatnění získaných poznatků v praxi, častokrát už během studia.

Studium na Business Institutu lze absolvovat jak kombinovanou formou, tak 100% online MBA formou. V obou případech ho výrazně usnadňuje speciální studentská sekce, kde jsou všechny potřebné studijní materiály k dispozici kdykoliv online a kdykoliv. Dalším benefitem jsou tematické přednášky, online semináře, slevy a výhody u partnerů, a ještě mnohem více.

Na prestižní MBA škole získá každý student nejen cenné know-how, ale také řadu užitečných profesních kontaktů, které bezpochyby ocení v zaměstnání i při vlastním podnikání nejen on, ale i kolegové na pracovišti. Neodkládejte tedy rozhodnutí o absolvování MBA studia na později, přihlaste se už dnes do podzimního cyklu, ať můžete spolu se studiem využívat co nejdříve všechny nabízené bonusy.