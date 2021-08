Středověkým mnichům zkomplikovalo povolení jíst maso život, měli zažívací problémy

V roce 1336 vyšel papežský dekret, který povolil mnichům konzumovat dvakrát týdně maso zvířat, která mají čtyři končetiny - hovězí, vepřové, skopové i zvěřinu. Britští výzkumníci, kteří se zaměřili na opatství Muchelney na jihu Anglie, však zjistili, že zdraví duchovních to neprospělo.

Historici z britské neziskové organizace English Heritage podrobně zkoumali každodenní život středověkých mnichů v opatství Muchelney na jihu Anglie. Zaměřili se zejména na to, jaký dopad měla změna kanonického práva v roce 1336 týkající se stravování.

Historik Michael Carter, jeden z autorů výzkumu, tvrdí, že mniši jedli už před vydáním dekretu z dnešního pohledu kaloricky bohatou a nevyváženou stravu. Konzumace zvěřiny, hovězího, vepřového a skopového masa situaci jen zhoršila, uvedl deník The Guardian. "Mniši se stali otroky svých žaludků. Velmi často je trápily zažívací potíže," zjistil Carter.

Nově povolenou konzumaci masa doprovázelo nařízení, že jej mniši nesmí jíst ve společných jídelnách. Carter také narazil na sadu doporučení pro mnichy, jak si špatné zažívání napravit. Za vhodný byl považován "bílý dobře vykynutý nebo kváskový chléb a svrchně kvašené pivo ochucené bylinami".

Carter se začal zajímat o středověké mnichy a jejich každodenní život, když jako dítě navštívil opatství Kirkstall poblíž města Leeds. Fascinovaly ho tamní zachovalé latríny. "Pamatuji si, jak mě nadchlo, že se jedná o 900 let staré mnišské latríny," vzpomíná.

Dodnes si myslí, že toalety duchovních ve starých klášterech vypovídají mnohé nejen o jejich stravování. "Lidé si představují, že ve středověku byli všichni špinaví a nedbali na hygienu, ale když to začnete zkoumat zblízka, zjistíte, že to není pravda. Latríny byly velmi sofistikované architektonicky i co se týče rozvodů," míní.

Mohlo by vás zajímat: Čornej: Husité budili hrůzu, jako teroristé si ale počínali i jejich protivníci