StarDance vyhraje Dvořák, Tomicovou k vítězství dotlačí jedině diváci, tvrdí sázkaři

Favority sobotního finále taneční soutěže StarDance jsou herec Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková. Kurzy na jejich vítězství se pohybují od 1,38:1 do 1,52:1. Tomuto páru věří i 60 procent sázkařů. Reálnou šanci na výhru dávají bookmakeři ještě Pavle Tomicové s Markem Dědíkem (2,95:1 – 3,35:1). Nejmenší šance má desetibojař David Svoboda (10:1 – 13:1).

"Podle všech logických kritérií by se vítězem měl stát Jiří Dvořák, který si získal uznání u poroty, stejně tak má širokou fanouškovskou základnu. Na druhou stranu, v soutěži se udržela nevyzpytatelná proměnná Pavla Tomicová. Těžko odhadovat, kam až jsou ji diváci schopni dotlačit," uvedl hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Co se týče zájmu sázkařů, StarDance podle něj v kategorii, do které spadají ještě například Miss nebo Zlatý Slavík, jasně dominuje. Fortuna eviduje také nejvyšší výhru, která letos při StarDance padla. Jeden sázkař dal 100 000 korun na to, že v daném kole vypadne Richard Genzer. Při kurzu 9:1 vyhrál téměř milion.

"Dvořák byl naším favoritem od samého začátku. Když jsme v polovině srpna vypisovali první kurzy, byl jeho kurz 3,7:1 z celé soutěže nejnižší. Jediný, kdo by ho mohl ještě ohrozit, je herečka Pavla Tomicová. U té totiž zafungoval stejný efekt jako před časem u Lukáše Pavláska. Ten sice na parketu nepodával zrovna oslnivé výkony, nicméně diváci kladně hodnotili jeho přístup," doplnila mluvčí Chance Markéta Světlíková. První kolo soutěže se konalo v polovině října.

Dosavadní díly letošní řady zábavné soutěže StarDance sledovalo v průměru 1,45 milionu diváků, což je 36 procent všech lidí u televize. Je to o 120 tisíc diváků méně, než byl průměr finále předchozí řady v roce 2016. Vyplývá to z údajů České televize.

Finále proběhne v sobotu 15. prosince. "Princip bodování bude ve finále stejný, jako v běžných kolech, tedy body poroty plus hlasy diváků. Porota bude zítra večer bodově hodnotit latinu, standard a freestyle, poté pouze slovně ohodnotí nejlepší tanec páru v soutěži," uvedla mluvčí ČT Karolína Blinková.

Na televizních obrazovkách se taneční klání celebrit s profesionálními tanečníky objevilo poprvé v roce 2004 v Británii, kde ho uvedla BBC. Poté se soutěž rozšířila do desítek zemí a v roce 2006 ji poprvé vysílala i ČT. StarDance tehdy sledovalo v průměru na dva miliony diváků. Od té doby zájem o show klesl. Dosud poslední osmou řadu vyhrála dvojice Zdeněk Piškula a Veronika Lálová.

