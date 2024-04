Filmařka Olga Malířová Špátová se o Gottově nevyléčitelné nemoci dozvěděla měsíc po rozjetém natáčení. Přiznala, že film kvůli tomu nabral jiné obrátky. Překvapilo ji také, jak byl zpěvák vyrovnaný se smrtí. Režisérka s ním natáčela ještě 14 dní předtím, než zemřel. Podívejte se na nové Historky z placu.

"Stálo mi to za to?" Režisérka dokumentu o Gottovi popsala těžké chvíle při natáčení | Video: Aktuálně.cz

Dokumentaristka o Karlu Gottovi natočila dva filmy. První pod názvem Fenomén Gott v roce 2009. Zpěvák ji pak znovu oslovil s prosbou o další natáčení, kdy později dokonce uvedl, že měl s filmařkou tak dobrý vztah, že se "stala součástí jeho rodiny".

Režisérka se zpěvákem točila, i přesto, že byl často v bolestech kvůli nevyléčitelné nemoci. "Nikdy by mě nenapadlo, že by se ode mě nechal natáčet ve chvíli, kdy už mu nebylo dobře, byl celý bolavý. Kdy věděl, že ho čeká pár měsíců života," popsala Malířová Špátová pro Český rozhlas Plus.

Film měl jít do kin původně rok po Gottově smrti. Nakonec se ale kvůli covidu premiéra odložila na podzim 2021. Karla za premiérový víkend navštívilo rekordních 105 tisíc diváků, přičemž čísla podobných českých dokumentů se pohybují pouze v řádu několika tisíc návštěvníků.

