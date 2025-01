Srdcařem roku 2024 je řezbář a sochař Zdeněk Farský

Ocenění MONETA Srdcař roku, které je součástí podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku, se zaměřuje na živnostníky, kteří ve svém oboru dlouhodobě podnikají a jsou své práci zcela oddáni.

Leckdy musí překonat nejrůznější nástrahy osudu, nebo projít výraznou změnou ve své profesní kariéře. Mnohdy svojí činností také pomáhají druhým. Srdcař je člověk, který doslova žije pro to, co dělá a nechává v tom kus svého srdce.

Porotu svým příběhem nejvíce zaujal vítězný Zdeněk Farský, který je řezbářem a sochařem. Vyrábí hlavně betlémy a jiné slohové plastiky a volné plastiky. Řezbařině se věnuje od svých patnácti let, kdy nastoupil do učení. Později absolvoval střední odborné učiliště v Praze, kde vystudoval umělecko-řemeslný́ obor. Po dokončení úplného středního vzdělání pracoval v restaurátorské dílně ve východočeském Červeném Kostelci a v 1995 otevřel soukromou dílnu v Náchodě, kde pracuje dodnes. "Řezbařině se věnuji od svých patnácti let, tedy již 47 let a podnikám od roku 1995, tedy 29 let," říká Zdeněk Farský. Jeho zákazníkem je každý́, kdo má rád řezbářské řemeslo a chce mít doma něco pěkného s trvalou hodnotou. V roce 1998 byl přijat do Unie výtvarných umělců ČR a účastní se společných výtvarných salónů v Hradci Králové, Litomyšli, Litoměřicích, Jaroměři a každoročně vystavuje na Náchodském výtvarném podzimu. Kromě vánočních výstav v Čechách a na Moravě vystavoval své betlémy na setkáních betlemářů v USA. Jeho betlémy a moderní plastiky jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v Evropě i USA.

"Zdeněk Farský je ztělesněním tradičního řemeslníka, který svou práci povýšil na umění. Jeho tvorba, zaměřená na betlémy a plastiky z přírodních materiálů, oslovuje zákazníky hledající jedinečnost a trvalou hodnotu. Nepodléhá moderním trendům ani digitalizaci a ukazuje, že tradiční řemeslo má své místo i v dnešním světě. Díky svému osobitému stylu, skromnosti a vytrvalosti inspiruje ostatní a dokazuje, že s poctivostí lze skutečně dojít nejdál," říká Lucie Leixnerová, senior manažerka komunikace a tisková mluvčí společnosti MONETA Money Bank, která kategorii MONETA Srdcař roku podporuje.

Podnikatelské soutěže Firma roku a Živnostník roku pomáhají českému podnikání již 20 let. V loňském roce se do hlavních kategorií registrovalo více než 2 700 firem a živnostníku. V rámci finálového galavečera, který proběhl v prosinci 2024 na pražském Žofíně, byly vyhlášeny také doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, ÚJV Nejlepší inovátor roku, VINCI Construction CS Udržitelné podnikání roku a Česká televize Podnikatelské stříbro.

Do podnikatelských soutěží se v hlavních soutěžních kategoriích Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku může zapojit v podstatě každý́ živnostník a většina u nás podnikajících firem. Je to jednoduchá cesta, jak ukázat svůj potenciál a propagovat vlastní podnikání.

Registrace do ročníku 2025 jsou otevřeny. Všechny informace k přihlášce do soutěže jsou dostupné na www.firmaroku.cz.

Výsledky Firma roku a Živnostník roku za 2024

Hlavní kategorie:

Volkswagen Firma roku 2024

1. CONTEG, spol. s. r. o. - výroba rozvaděčů a řešení pro výstavbu datacenter (Praha)

2. Kubíček Factory s.r.o. - výroba horkovzdušných balónů, nafukovadel a ultralehkých letadel (Brno)

3. SALTEK, s.r.o. - vývoj a výroba přepěťové ochrany (Ústí nad Labem)

MONETA Živnostník roku 2024

1. Zlata Otavová - cukrářská technoložka (Zavidov)

2. Pavel Špelda - řezbář (Červený Kostelec)

3. Oldřich Menšík - ekologická rodinná farma (Kunčice pod Ondřejníkem)

Doprovodné kategorie:

MONETA Živnostník roku Srdcař 2024

Zdeněk Farský - řezbář, sochař (Náchod)

ÚJV Nejlepší inovátor roku 2024

Carebot s.r.o. - vývoj zdravotnických systémů na bázi AI (Rozdrojovice)

VINCI Construction CS Udržitelné podnikání roku 2024

Bayaya s.r.o. - designové inovativní dřevostavby (Pelhřimov)

Česká televize Podnikatelské stříbro 2024

TONAK a.s. - výrobce pokrývek hlavy (Nový Jičín)